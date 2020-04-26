ما حقيقة وفاة الممثل المصري أحمد بدير؟

خرج الفنان المصري أحمد بدير عن صمته ليرد على شائعة وفاته التي تم تداولها خلال ساعات مبكرة من صباح الأحد، قائلا: "أنا بخير الحمد لله اطمنوا".

وأكد الفنان المصري في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز" أنه سمع شائعة وفاته مثلما سمعها الكثير من جمهوره، منوها أنه وعائلته انتابتهم حالة من الغضب بسبب ما حدث.

وأوضح أن الكثير من أقاربه وأصدقائه بادروا بالاتصال على هاتفه للتأكد من الأنباء التي يتم تداولها، مستنكرا ترويج شائعة مثل هذه في هذا التوقيت الذي يتأهب فيه الجميع للسحور وصلاة الفجر.

ووجّه بدير رسالة لمروجي الشائعات قائلا: "هقولهم إيه غير ربنا يهديهم".

وانطلقت شائعة في ساعة مبكرة من اليوم الأحد وبدأ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة حتى أن الفنان المصري محمد لطفي نقل على حسابه في "فيسبوك" خبر وفاة أحمد بدير؛ ما ساهم في رواج الشائعة، ولكن سرعان ما قام محمد لطفي بإغلاق حسابه على "فيسبوك" دون إبداء الأسباب.

يُذكر أنه يعرض حاليا للفنان أحمد بدير مسلسل "يا أنا يا جدو"، وتدور أحداثه حول "يوسف" الذي يقوم ببطولته الفنان طارق صبري، وهو حفيد أحد الأثرياء ويرغب في الارتباط بإحدى الفتيات ولكن يحدث العديد من المفاجآت والمواقف الكوميدية.