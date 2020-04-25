الفنانة الكويتية صمود الكندري تنفي استغلال "خادمة" هاربة في مسلسلها‎

توّعدت الفنانة الكويتية صمود الكندري، المتهمين لها بأنها استغلت "خادمة" هاربة من كفيلها منذ سنوات وظهورها معها في مشاهد مسلسلها الكويتي "هيا وبناتها" الذي يعرض في الماراثون الرمضاني الجاري، مؤكدًة أنها تحدثت مع محاميها الخاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعود القصة إلى نشر أحد المغردين عبر موقع "تويتر" صورة لعاملة منزلية من إثيوبيا قال إنها هاربة من كفيلها المتضرر بذلك وأنه تفاجأ بظهورها في مسلسل كويتي خليجي يُعرض عبر شاشة MBC دراما.

عاملة منزلية هاربه يتفاجى كفيلها المتضرر بظهورها في مسلسل كويتي اليوم by: @saalhulk pic.twitter.com/mb01YU1kLN — هيئة المشاهير (@almobark_) April 24, 2020

وقالت صمود الكندري في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على موقع "تويتر": "من المعيب جدًا إنه أكاونتات رسمية وموثقة والمفروض تنشر معلومات صحيحة وقبل لا تنشر أي معلومة تتأكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية أهيا اللي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق أي شي يصدقونه".

من المعيب جدا انه اكاونتات رسميه وموثقه والمفروض تنشر معلومات صحيحه وقبل لا تنشر اي معلومه تتاكد من صحتها للأسف اليوم الاكاونتات الرسمية اهيا الي تروج للإشاعات والناس تسوي ريتويت وتعلق اي شي يصدقونه — صمود الكندري (@9omoud) April 24, 2020

وأضافت صمود الكندري قائلًة: "بخصوص الحرب الي صايره والهجوم بتويتر وإنستقرام بخصوص العاملة فري اللي طلعت في مسلسل هيا وبناتها رجعو قبل 8 سنين راح تشوفونها بعمل توالي الليل ممثله واهيًا عندي من ١٠ سنين تقريبًا".

بخصوص الحرب الي صايره والهجوم بتويتر وإنستقرام بخصوص العاملة فري الي طلعت في مسلسل هيا وبناتها رجعو قبل ٨ سنين راح تشوفونها بعمل توالي الليل ممثله واهيًا عندي من ١٠ سنين تقريبا — صمود الكندري (@9omoud) April 24, 2020

واختتمت صمود الكندري تغريداتها قائلًة: "المحامي راح يقوم بكافة الإجراءات القانونية وشكرًا".

ونفت الفنانة الكندري أيضًا لجريدة "الأنباء" الكويتية ما تم نشره من صورة في مواقع التواصل الاجتماعي لعاملة أثيوبية ظهرت في مسلسل "هيا وبناتها" وقيل إنها كانت تعمل لدى أسرته وهي متغيبة منذ فترة طويلة وفوجئ بظهورها في التلفزيون، موضحًة أن العاملة المنزلية التي ظهرت في المسلسل هي ذات العاملة التي تظهر معها في "السناب شات" كثيرًا وكانت قد ظهرت معها منذ 8 سنوات في مسلسل " توالي الليل".

وأبدت الكندري استغرابها من الحملة التي يشنها الكثيرون ضد مسلسل "هيا وبناتها" مبينًة أن ما حدث "غير مقبول" وأنها عرفت من نشر التغريدة وأكدت أنها لن تسكت عن حقها القانوني.

ويروي مسلسل "هيا وبناتها" قصة امرأة وبناتها الـ5 اللواتي فقدن والدهن منذ فترة، إلا أن الأم حتى الآن لا تزال تعيش حزنها، وعَرضت الحلقة الأولى تفاصيل أولية عن حياة كل فتاة من الفتيات الخمسة، فيما خطفت صمود الكندري الأضواء في مشاهدها حيث تؤدي دور شخصيتين توأم مختلفتان الطباع "الهادئة والمتمردة"، ويشاركها البطولة باسمة حماد، أحلام حسن، مشاري البلام، هند البلوشي، وغيرهم من النجوم.