بأول أيام رمضان.. الشرطة المصرية تلقي القبض على سما المصري

ألقت الشرطة المصرية القبض على الراقصة المصرية الاستعراضية سما المصري، إثر عدة بلاغات ضدها تتهمها بالفسق والفجور، في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، التي قالت إنها ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.

وقبل أيام تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد سما المصري بسبب نشرها صورا وفيديوهات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تثير الغرائز وتصنف تلك الصور كصور إباحية.

وقال المحامون في بلاغاتهم، إن الراقصة الاستعراضية ضربت بكل القيم الإنسانية والمعتقدات الدينية عرض الحائط عندما نشرت تلك الصورة.

وجاءت البلاغات بعد ساعات من قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهمة حنين حسام عبدالقادر صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا" لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على سما المصري مطالبين بالقبض عليها ومعاملتها بالمثل.