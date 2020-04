الفنانة السورية جيهان عبدالعظيم تعتزل الفن

View this post on Instagram

أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر ولم اكن انوي ان انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الايام ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال وهو قرار فردي نابع مني ارجو منكم احترام حياتي الشخصية ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وامان لن اغلق حساباتي ابدا اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي التي لن انقطع عنها ابدا محبتي الدائمة لكم