هند القحطاني تثير غضب سعوديين برقصة جديدة احتفالا بتوثيق حسابها في "سناب شات" (فيديو)

اتهمت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، بعض القائمين على إدارة موقع "سناب شات" بالنصب والتلاعب، وذلك فيما يخص توثيق حسابات المتابعين، التي يفعلها "سناب شات" بمقابل مادي، مثل باقي مواقع التواصل من "فيسبوك" و"إنستغرام". ونشرت مقطع فيديو قالت فيه: "معقولة يا "سناب شات" يوصل حالكم إلى أن ناس يلعبون من وراكم ويوثقون حساب اللي يبغون على كيفهم .. الدنيا لعب سبهللة يا حبيبي على عينك يا تاجر". وشنّ رواد التواصل الاجتماعي هجومًا عليها بسبب اهتماماتها في الوقت الذي يموت فيه الآلاف حول العالم بسبب كورونا.