هند القحطاني تثير غضب سعوديين برقصة جديدة احتفالا بتوثيق حسابها في "سناب شات" (فيديو)

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب نشرها مقطع فيديو خلال احتفالها بتوثيق حسابها على موقع "سناب شات" دون أن تدفع لهم أموالًا مقابل ذلك، الأمر الذي جعلها حديث مواطني المملكة.

وقالت هند القحطاني في المقطع الذي نشرته عبر حسابها في "سناب شات" وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتوثق حسابي اتوثق إيه جات كده الله يبارك فيكم، ولا دفعت ولا ريال واحد".

المذهلة هند القحطاني بمناسبة توثيق حسابها على السناب 😍❤️ pic.twitter.com/d1s9V8jL5S — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 19, 2020

ووسط تراقص هند القحطاني على أنغام الموسيقى فرحا بتوثيق حسابها، ووسط ظهور أبنائها في الفيديو وهم يشاركونها الاحتفال وسعادتهم لتوثيق حساب والدتهم، شنّ مغردون سعوديون حملة انتقادات حادة، ضدها معربين عن غضبهم بسبب رقصها.

ورأى بعض المغردين أن هند "لا تستحق أن يتابعها أحد"، فيما تهكم البعض عليها بأنها ستصبح "مشهورة غير مرغوب فيها".

وكانت الناشطة السعودية هند القحطاني اتهمت بعض القائمين على إدارة موقع "سناب شات" بـ"النصب والتلاعب فيما يخص توثيق حسابات المتابعين، التي يفعلها سناب شات بمقابل مادي، مثل باقي مواقع التواصل من فيسبوك وإنستغرام".

ونشرت القحطاني عبر حسابها الشخصي على موقع "سناب شات" مقطع فيديو تناقلته الصفحات التي تهتم بالمشاهير على موقع "إنستغرام"، قالت فيه: "معقولة يا سناب شات يوصل حالكم إلى أن ناس يلعبون من وراكم ويوثقون حساب اللي يبغون على كيفهم .. الدنيا لعب سبهللة يا حبيبي على عينك يا تاجر"، مضيفة: "النجمة تشوفينها لما تدفعين لكن لو ما دفعتي تتشال عنك النجمة .. وزغردي يا انشراح".