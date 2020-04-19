حليمة بولند: استفدت دينيا من أزمة كورونا

قالت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، إنها استفادت كثيرًا من الحجر المنزلي الذي فرضه عليها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأضافت بولند أن "على رأس ما تعلمته هو مهارات الطبخ بعد أن كانت لا تعلم كيف تطهو البيض، حتى أصبحت الآن ماهرة فيه".

وتابعت أن "الفائدة لم تقتصر فقط على الطهي، بل تعددت إلى الجانب الديني والإحساس بالنعم، وحفاظها خلال تلك الأيام على الصلاة وشكر الله على نعمه الكثيرة التي لم تكن تشعر بقيمتها من قبل".

View this post on Instagram A post shared by Worldcelebrity Art Production (@worldcelebrity.art) on Apr 19, 2020 at 2:14am PDT

واعتادت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل ظهور فيروس كورونا، بنشرها صورا وفيديوهات جريئة لها على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

وكانت بولند قد أثارت جدلًا في وقت سابق، بكشفها حقيقة ارتدائها الحجاب وخلعه خلال الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن الإعلام، بأن هذا لم يحدث، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع "الشيلة" فقط، قائلة: "ارتديت الحجاب فقط في العمرة والحج، والرياض.. وأحيانًا كنت من وقت لآخر أرتدي الشيلة والعباءات، لكن ليس الحجاب".

وعن تفكيرها في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام، قالت: "إن شاء الله بيجي اليوم ده.. ليش لا.. لكن عمري ما قررت إني أتحجب.. لكن بالفعل ابتعدت فترة عن الإعلام وأصدقائي.. ويوجد في حقيبتي عندما أسافر ثوب الصلاة واحتياجاتي الأساسية، شنطة الميك أب، وملابس".