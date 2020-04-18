بعد فضحه عددا من المثليين.. إنستغرام يغلق حساب متحول مغربي

أغلقت إدارة موقع انستغرام حساب المغربي المتحول جنسيا نوفل موسى الشهير بـ"صوفيا طالوني"، بعدما تسبب بفضح عدد كبير من المثليين، وسبب مشاكل لهم في محيطهم.

و"صوفيا" المقيم في تركيا يعمل في مجال التجميل والمتاجرة في التأشيرات، كثف مؤخرا من ظهوره على المباشر في حسابه بانستغرام، الحائز على 600 ألف مشترك وأصبح موثقا.

وكان "صوفيا" كلما ظهر مع أحد المثليين وجه إليه الكثير من الألفاظ النابية، فيما أصبح يُدل متابعيه على تطبيقات اللقاء والتواصل بين المثليين في المغرب وعبر العالم.

وفوجئ الكثيرون بوجود أشخاص يعرفونهم جيدا من عائلاتهم أو جيرانهم وكانوا يجهلون ميولهم الجنسي، وانتشرت أسماء وصور بين النشطاء على مواقع التواصل، ما سبب الكثير من المشاكل للمعنيين بالأمر.

ونشر الكاتب المغربي عبد الله الطايع، المقيم في فرنسا والمعروف بمثليته تدوينة على "فيسبوك"، قال فيها إن "عددا كبيرا من المثليين ومزدوجي الميول تعرضوا للتشرد، بل منهم من انتحر بسبب الفضيحة التي طالتهم".

وانتقد ما قام به "صوفيا" خاصة في خضم جائحة كورونا، وذكر بغياب القوانين لحمايتهم، كما دعا العائلات إلى الرأفة بأفرادها من هذا النوع.

وقاد الحملة ضد المتحول "نوفل موسى" عدد من المثليين المعروفين عبر العالم، إضافة إلى الإعلامي المغربي رشيد الإدريسي، الذي وجه إليه صوفيا وابلا من الشتائم النابية.