سخرية واسعة من هيا الشعيبي بسبب الصدقة

أثار إعلان الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات" توزيعها صدقة على محتاجين، سخرية ناشطين وانتقادهم.

وتهكم ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على "الشعيبي" بعد أن ذكرت "البصل والطماطم" ضمن صدقاتها، على اعتبارهما من الخضار الرخيصة عامة.

وكتبت هيا الشعيبي عبر حسابها في "سناب شات" تعليقا وأرفقته بصورتها، وهي عائدة فيما يبدو من جولتها في توزيع الصدقة: "بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماط ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني".

وانتقد أحد المغردين تصرف الفنانة الكويتية: "اذا ماتدرون #هيا_الشعيبي تتصدق بشي ((بسيط )) من الذهب قصدي ((البصل))".

وسخر آخر يدعى "مهنا": "ياجماعة ترى هيا الشعيبي وزعت بصل وطمام ولحم على الفقراء والمحتاجين الحاظر يعلم الغايب".

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ياجماعة ترى هيا الشعيبي وزعت بصل وطمام ولحم على الفقراء والمحتاجين

الحاظر يعلم الغايب #الكويت_بدون_بصل pic.twitter.com/gnZ7XyAeJZ — ♌ ⲘⲞⲎⲀⲚⲚⲀ ♌ (@alraqi_ksa) April 15, 2020

وكتب "عمار": ".. وزعت لحم وطماطة بعد منو ماعرف هاي اتفقت الصفحات كلها انو تنشر الخبر دعم للفنانة المهضومة #هيا_الشعيبي . سمعتواااااا هيا وزعت لحم وطماط بصيط يلا اشكروها".

هيا الشعيبي سئل حكيم : هل هناك اقبح من البخل ؟

قال نعم .. الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه pic.twitter.com/tS68RbqKZM — Reem🇸🇦🇸🇦 (@lady_Usa_) April 14, 2020