حظر التجول يدفع الفنانة الكويتية فرح الصراف لاتخاذ خطوة جريئة (فيديو)

حظر التجول يدفع الفنانة الكويتية فر...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

شاركت الفنانة الكويتية فرح الصراف عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لها، وهي تقدم على حلق شعرها كله، في خطوة اتخذتها خلال بقائها في الحجر المنزلي.

ووصفت الصراف تجربتها التي شاركتها بـ"الرائعة" و"أنها تحررت"، لافتة إلى أنها "أقدمت على هذه الخطوة في فترة الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا، نظرا لأن أحدا لن يراها".

وأكدت أن الخطوة التي تخشاها نساء كثيرات، لم تتسبب لها بذاك الشعور المروع، مبينة أن المسألة غاية في البساطة خاصة أن الشعر يطول مجددا، داعية النساء للقيام بتجربة مماثلة.

وفرح الصراف ممثلة كويتية، تبلغ 28 عاما من عمرها، وبدأت انطلاقتها الفنية الفعلية في عام 2013.

 

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