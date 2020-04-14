حظر التجول يدفع الفنانة الكويتية فرح الصراف لاتخاذ خطوة جريئة (فيديو)

شاركت الفنانة الكويتية فرح الصراف عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لها، وهي تقدم على حلق شعرها كله، في خطوة اتخذتها خلال بقائها في الحجر المنزلي.

ووصفت الصراف تجربتها التي شاركتها بـ"الرائعة" و"أنها تحررت"، لافتة إلى أنها "أقدمت على هذه الخطوة في فترة الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا، نظرا لأن أحدا لن يراها".

يا جماعه شعور ولا اروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد .. 😂👏🏻❤️.. خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما pic.twitter.com/h6t9hn1Hyt — فرح الصراف (@farahalsarraf91) April 13, 2020

وأكدت أن الخطوة التي تخشاها نساء كثيرات، لم تتسبب لها بذاك الشعور المروع، مبينة أن المسألة غاية في البساطة خاصة أن الشعر يطول مجددا، داعية النساء للقيام بتجربة مماثلة.

وفرح الصراف ممثلة كويتية، تبلغ 28 عاما من عمرها، وبدأت انطلاقتها الفنية الفعلية في عام 2013.