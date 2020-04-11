محامي حياة الفهد يكشف دوافع موكلته لمقاضاة المسيئين لها (فيديو)

كشف المحامي الكويتي مجبل الشريكة، الوكيل القانوني للفنانة الكويتية حياة الفهد، عن الدوافع التي جعلتها تلجأ للقضاء ضد المسيئين لها، موضحًا خلال حديثه معها أنها لم تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية سوى بعد الطعن في دينها وعرضها.

وقال المحامي الكويتي في تصريحات عبر قناة atv الكويت، إنها وكلته رسميًا للدفاع عنها مردفًا أنه لا أحد يقبل بهذا الطعن كوننا في دولة قانون، وتابع: ”كان الأجدر فيمن سبّ أو شتم أو طعن في هذه الفنانة الكبيرة أن يلجأ للقضاء لأننا لسنا في غابة“.

وعن الحيل التي سيلجأ إليها في ظل اشتعال القضية مع حياة الفهد وبعض الأطراف من الجنسيات الأخرى قال الوكيل القانوني إن حياة الفهد لم تخطئ بحق أي شخص سواء من سبها أو تعدى عليها وكلامها كان عامًا وهذه وجهة نظرها.

وتابع مجبل الشريكة، أنه يمكن أن يتم تكييف ما قالته حياة الفهد على أنه تعبير عن رأي كفله الدستور وبالتالي يبنى على إدانة من تعرض لها، مردفًا: ”الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين ويكفي للمحكمة أن تشكك في صحة الاتهام لتقضي للمتهم البراءة“.

وأكد قائلًا: ”من يعتقد أنه صاحب مصلحة وتضرر من حديث (أم سوزان) فعليه اللجوء للقضاء إلا أن ما صرحت به حياة الفهد انتفى به ركن العلانية ولا يوجد به قصد جنائي ولم تحدد شخصًا بعينه والكلام الذي قالته هو مجازًا وهي ما قالت شيء هي تحدثت عن تجار الإقامات والعمالة السائبة اللي اليوم شفناهم وإن بسبب وجودهم مو قادرين نجيب عيالنا إلى الكويت“.

وأكد المحامي الكويتي قائلًا: ”انتفى من حديث حياة الفهد القصد الجنائي للإساءة أو السب والقذف أو المساس في كرامة الآخر“، مستطردًا أن القضايا التي سيتم رفعها لن تكون في الكويت فقط وهناك اتفاقيات بين مكاتب خارج الكويت منها مصر والعراق.

وأوضح أن هناك بعض الحسابات المسيئة التي تم رصدها لم تنطلق من مصر وهذا يثير الشكوك وأن المسيئين ليسوا من مصر، والبعض أنشأ الحسابات للنيل من سمعة وكرامة حياة الفهد فقط.

وكانت قد أثارت الفنانة الكويتية جدلًا وانتقادات حادة بين مواطنيها والجمهور العربي بعد تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة عن ”العمالة الوافدة“، وطالبت ”الفهد“ بترحيل العمالة من بلادها، حيث عبرت عن غضبها الشديد كونهم يزيدون الأعباء والضغط على الدولة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.