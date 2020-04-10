وفاة الفنان عبد الرحمن أبو القاسم

توفي اليوم الجمعة، الفنان الفلسطيني-السوري، عبد الرحمن أبو القاسم، في العاصمة السورية دمشق، إثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز الثمانية والسبعين عامًا.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا الفنان الراحل، عبر حساب فرعها في دمشق، على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وسبقت وفاة أبو القاسم اليوم شائعات كثيرة، إثر تعرضه لأزمة صحية في آذار/مارس الفائت، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى بحالة إسعافية.

والفنان أبو القاسم من مواليد صفورية في فلسطين، وهو صاحب تاريخ مسرحي عريق، يقابله نجاح في التلفزيون والسينما.

وبدأ الراحل العمل في المسرح عام 1954 في مدارس دمشق الابتدائية، ومنها إلى االمرحلة الإعدادية، لتستمر هذه المسيرة حتى وفاته.

من أعماله السينمائية ”الأبطال يولدون مرتين في عام 1977“ و ”صهيل الجهات- 1993“ و ”بستان الموت-2001“ و ”زهر الرمان-2001“ و ”دمشق تتكلم-2008“ ”الأمانة-2009“ و ”موكب الليمون -2011“

ومن أعماله التلفزيونية ”شقف العالم، عطر الشام، خاتون، طوق البنات، البحث عن صلاح الدين، وداعًا زمن الصمت، رايات الحق، وجه العدالة، خالد بن الوليد، المسلوب، البواسل، آباء وأمهات، تل الصوان، الثريا، شتاء ساخن“ وغيرها الكثير.

شارك مع العديد من الفرق المسرحية منها ”الفرقة السورية للتمثيل ، نادي الأزبكية ، النوادي التي كانت تابعة لوكالة الغوث في المخيمات الفلسطينية، وفرقة المسرح الوطني الفلسطيني“.