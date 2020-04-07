بيع قفاز مايكل جاكسون الأبيض الشهير بـ 171 ألف دولار

بيع القفاز الأبيض الشهير المرصع بأحجار الكريستال لمغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون، الذي أصبح سمة مميزة للفنان، في مزاد علني في ولاية تكساس مقابل ما يعادل 171 ألف دولار.

وذكرت صحيفة ”ذا صن“ أن المشتري المجهول، تلقى أيضا رسالة تؤكد أنه تم التبرع بالقفاز لليونيسيف في عام 1998 إلى جانب مظروف من شركة إنتاج ”أم جي جي“ التي أسسها جاكسون.

ويُعتقد أن ”جاكسون“ قال عن تجربته ارتداء القفاز في أول جولاته الغنائية والتي استمرت من سبتمبر 1987 إلى يناير 1989: ”شعرت أن ارتداء قفاز واحد كان باردا، وأن ارتداء الاثنين يجعل الأمر يبدو عاديًا“.

ولا يعد ”جاكسون“ ذو الشهرة العالمية نجم الغناء الوحيد الذي يجري بيع مقتنياته بمبالغ كبيرة، وتجلب متعلقاته الشخصية الآلاف لحضور المزادات العلنية في السنوات الأخيرة.

في عام 2019، بيعت نظارة المغني جون لينون الشمسية بمبلغ 276320 دولارا في مزاد ”سوثبي“، في حين تم بيع رسومات بول مكارتني لتصاميم البيانو مؤخرًا مقابل 4033 دولارا.

وفي سياق آخر، كان فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، قد أثار لغطا كبيرا حول حياة ملك البوب، بعد أن شمل ادعاءات الاعتداء جنسيا على أطفال.

ويروي الفيلم الوثائقي قصة شابين زعما أن الموسيقي الراحل قام بالاعتداء عليهما جنسيا خلال طفولتهما.

يذكر أن مايكل جاكسون توفي في 25 يونيو 2009 بسبب السكتة القلبية المفاجئة، وتبين فيما بعد أن وفاة المغني البالغ من العمر 50 عامًا كان بسبب جرعة زائدة من أدوية محظورة.