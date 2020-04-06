مطالبات بحبس السعودي هاني حلواني بسبب مقلبه المقزز مع زوجته عنود (فيديو)

أثار الناشط السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي هاني حلواني، موجة غضب عارمة بين رواد السوشيال ميديا، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو ينفذ مقلب مقزز في زوجته ”عنود“.

ووثّق الحلواني الفيديو وهو يملأ كوبًا من مياه المرحاض لإعداد شاي، وقام بإضافة مكونات الشاي، ثم قدمه لزوجته التي شربته دون أن تدري بالمقلب، ما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.

ودشّن متابعو التواصل الاجتماعي ”هاشتاغ“ على موقع ”تويتر“، للمطالبة بالقبض على ناشط السوشيال ميديا هاني الحلواني، وحبسه بسبب عدم احترامه الذوق العام وتخطيه حدود الأدب فيما يوثقه على منصات التواصل الاجتماعي ويشاهده الآلاف.

واعتاد الناشط هاني الحلواني، إثارة الجدل من حين لآخر، وكان أخره نشره مقطع فيديو يجمعه بزوجته عنود وهو يقود سيارته بجانبها، لتقوم عنود بتقبيل ذراعه باستمرار محاولة استمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة.

وما أثار الجدل في الفيديو طلب الحلواني من زوجته تقبيل يده ثم أصابعه ثم منطقة الإبط، وهو ما قامت بفعله ما أشعل غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بغير المقبول.

ومن ضمن مرات إثارة الجدل، نشر الحلواني بعد ذلك مقطع فيديو له مع زوجته للرد على المنتقدين لها بسبب تقبيلها لمنطقة الإبط حيث سألها هل إنتي زعلانة لأنك قبلتي باطي؟.. فردت: ”لا وأقبل باطك وخشمك كمان“.

ويتابع الناشط هاني الحلواني على مواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من المتابعين، من خلال حلقات الفيديوهات التي يجسدها مع زوجته عنود، ويعتمد على إثارة الجدل من وقت لآخر.