صالح الجسمي يدافع عن حياة الفهد (فيديو)‎

أدان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الهجوم الذي تعرضت له الفنانة الكويتية حياة الفهد؛ بسبب تصريحاتها الأخيرة الخاصة بطرد العمالة الوافدة من الكويت، قائلا إن ”أهل الكويت هم أدرى بحال بلادهم“.

وقال الجسمي، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ“سناب شات“: للأسف الناس أخذت الفيديو الذي تحدثت فيه الفنانة حياة الفهد من منحى آخر بدون ما تتكشف الحقيقة، والمقطع هذا كان في فيديو مدته 5 دقائق، المشكلة في الكويت في العمالة السائبة وليست الوافدة القائمة“.

وأضاف الجسمي: ”بعض الآسيويين يحتكرون البصل ويبيعونه بأسعار باهظة، بعض الأخوة العرب يضعون أوساخا وقاذورات على مقابض السيارات للكويتيين، إذا كان هذا المرض وهذه الأزمة ما علمتهم لا بد للناس تتكلم وتصرخ وتقول للحكومة“.

وتابع الجسمي: ”العمالة السايبة عملت بلاوي كثيرة ومن حقها كفنانة كبيرة تصرح وتتكلم، هاد حضروا على حساب تجار الإقامات، وما راح يمرض ويجيهم الوباء في الآخر غير الكويتيين، مؤكدا أن حياة الفهد فنانة وطنية وعربية ولها قيمة كبيرة لا يجوز معاملتها بهذا الشكل“.

وكانت حياة الفهد قد قالت في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: ”عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت مو قادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالألف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة“.