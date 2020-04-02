صالح الجسمي يدافع عن حياة الفهد (فيديو)‎

أدان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي الهجوم الذي تعرضت له الفنانة الكويتية حياة الفهد؛ بسبب تصريحاتها الأخيرة الخاصة بطرد العمالة الوافدة من الكويت، قائلا إن ”أهل الكويت هم أدرى بحال بلادهم“.
وقال الجسمي، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بـ“سناب شات“: للأسف الناس أخذت الفيديو الذي تحدثت فيه الفنانة حياة الفهد من منحى آخر بدون ما تتكشف الحقيقة، والمقطع هذا كان في فيديو مدته 5 دقائق، المشكلة في الكويت في العمالة السائبة وليست الوافدة القائمة“.
وأضاف الجسمي: ”بعض الآسيويين يحتكرون البصل ويبيعونه بأسعار باهظة، بعض الأخوة العرب يضعون أوساخا وقاذورات على مقابض السيارات للكويتيين، إذا كان هذا المرض وهذه الأزمة ما علمتهم لا بد للناس تتكلم وتصرخ وتقول للحكومة“.
وتابع الجسمي: ”العمالة السايبة عملت بلاوي كثيرة ومن حقها كفنانة كبيرة تصرح وتتكلم، هاد حضروا على حساب تجار الإقامات، وما راح يمرض ويجيهم الوباء في الآخر غير الكويتيين، مؤكدا أن حياة الفهد فنانة وطنية وعربية ولها قيمة كبيرة لا يجوز معاملتها بهذا الشكل“.
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بعد مطالبتها بترحيل الوافدين من #الكويت ورميهم بالـ"صحراء".. الإعلامي الإماراتي #صالح_الجسمي يظهر في مقطع مصور يدافع من خلاله عن الفنانة الكويتية #حياة_الفهد التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تصريحاتها ضد العمال الأجانب في بلادها واتهام الفهد بـ"العنصرية"، قائلا:" المشكلة في الكويت هي العمالة السائبة وليس المقيمين." . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الكويت #كورونا #كوفيد_19 #مشاهير #اخبار_المشاهير #الفهد #فن #الوسط_الفني #فيديو #فيديوهات #ترند #covid19 #coronairus #trend #news #video #خليك_بالبيت #stay_home
وكانت حياة الفهد قد قالت في مداخلة هاتفية عبر التلفزيون الكويتي: ”عندي اقتراح لوزيرة الشؤون.. إذا كانت مو قادرة عليهم.. كل واحد عنده شركة ومحتاج عمالة من الخارج يدفع على كل عامل ألف دينار.. صار ظرف مثل هالظرف أو قامت حرب.. ساعتها الدولة تصرف عليه من هالألف إلى حد ما يسافر.. والله إذا تطبق هذا القرار ما راح نلاقي عمالة سايبة“.