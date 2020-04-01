تونس تطلق مهرجانا افتراضيا بسبب ”كورونا“

تطلق تونس، اليوم الأربعاء، مهرجانا شاملا افتراضيا، بهدف تشجيع المواطنين على الالتزام بالحجر الصحي وحظر التجول لمواجهة تفشي فيروس ”كورونا“.

ويمتد المهرجان الذي تنظمه جمعية ”فني رغما عنّي“ تحت مسمى ”كونوليا festival“ على مدار 10 أيام حتى الجمعة 10 أبريل / نيسان، ويتضمن برنامجا فنيا واجتماعيا ورياضيا، وهو موجه إلى كل الفئات والأعمار ويستفيد منه الجمهور مجانا، بحسب المنظمين.

وقال مدير المهرجان الافتراضي سيف الدين الجلاصي، في تصريح إذاعي، إنّ ”المهرجان جاء ليؤكد أن مسؤولية القطاع الثقافي في أن يكونوا حاضرين في مثل هذه الظروف، وكل مواطن من ناحيته يمكن أن يقدّم الإضافة في هذا المجال“، وفق قوله.

وأوضح أن المهرجان يتضمن فقرات فنية ورياضية وورشا للأطفال وأخرى للسيناريو والتمثيل، وتُخصص السهرات للمنوعات الموسيقية.

وأشار إلى عدد من الفنانين الذين يشاركون في هذه السهرات، ومنهم آمال مثلوثي وياسر الجرادي ولبنى نعمان، حيث يمكن لأي مواطن متابعة فقرات المهرجان من بيته عبر صفحة المهرجان.