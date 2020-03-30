رحيل المغني الأمريكي جو ديفي بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم المغني الأمريكي جو ديفي، عن وفاة المغني الأمريكي بفيروس كورونا المستجد COVID-19، عن عمر ناهز الـ 61 عاما وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابته بالفيروس التاجي.

وذكر المتحدث الرسمي في بيان له أن المغني الأمريكي وهو أسطورة موسيقى الكانتري تُوفي بعدما تفاقمت حالة جهازه التنفسي، وذلك وفقا لـ“ديلي ميل“ البريطانية.

وكان قد أعلن ”ديفي“ عن إصابته بكورونا من خلال منشور عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ فكتب وقتها: ”أنا أخضع الآن للعناية الطبية والعلاج بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وتبين إصابتي بفيروس COVID-19“.

وأضاف: ”أطلب منكم أنا وعائلتي الخصوصية في الوقت الحالي، وأطلب من جمهوري أن يتوخوا الحذر واليقظة في ظل هذا الوباء الخطير“.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تمديد منع الانتقال والتحرك بين الولايات حتى 30 أبريل، للحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات تقول إن 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم بوباء كورونا في أمريكا في حال عدم اتخاذ أي إجراءات احترازية، ونحن قمنا وما زلنا نقوم بعدة إجراءات سيكون لها أثر بالغ في الحد من أعداد الإصابات والوفيات.