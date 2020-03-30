وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

فقد الوسط الفني الجزائري؛ ليلة الأحد؛ الفنان نور الدين زيدوني بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون أول فنان عربي يلقى حتفه بهذا الوباء.

وذكر الفنان رياض بروال لـ ”إرم نيوز“ إن مواطنه الذي برع في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية؛ مات بعد صراع مع الرمض إثر صابته بوباء كوفيد 19 منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت لزيدوني عدة توقيعات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها ”علي بابا الكبير“؛ كما خاض زيدوني في التكوين؛ وكان حاضرا في عدة لجان تحكيمية.

ويعد زيدوني أول فنان جزائري يتوفى بكورونا في بلد سجل 511 إصابة بينهم 31 شخصا قضوا بالوباء.