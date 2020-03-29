حلا شيحة تكسر الحجر المنزلي وتوجه رسالة بشأن كورونا

تحرص الفنانة المصرية حلا شيحة، على مشاركة جمهورها الأحداث اليومية لها في ظل فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“، فيديو لها من داخل سيارتها ظهرت فيه مع ابنها أحمد وابنتها عائشة، وكانت ترتدي الملابس نفسها التي ترتديها ابنتها.

وقالت حلا، تعليقاً على الفيديو: ”رغم أنف الكورونا، رحلة حول المنزل“، فيما طلبت من الجمهور التوقف عن نشر الأخبار التي تزيد من الاكتئاب قائلة: ”بلاش الأخبار الكتير اللي بتجيب اكتئاب، صباحكم جميل“.

وعبرت ”حلا“ بهذا التعليق عن انزعاجها من البقاء في المنزل فترة طويلة لتقرر الخروج في نزهة مع أولادها، لكن وعقب طرحها، أغلقت خاصية التعليقات، بخلاف جميع منشوراتها على الإسنتغرام، كنوع من الابتعاد عن تعليقات النشطاء السلبية، والتي عانت منها منذ قرارها بخلع الحجاب.

وكانت حلا شيحة قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 41 وسط حفاوة من زملائها وأصدقائها في الوسط الفني وخارجه، كما انهالت عليها رسائل التهاني والتبريكات من الجمهور عبر مواقع التواصل غير أن بعضهم دخل في الحديث عن حياتها الشخصية وهو ما أثار غضبها.

وفاجأ نجوم مسلسل ”دهب عيرة“ الفنانة حلا شيحة وأقاموا لها احتفالا في كواليس التصوير، وأعربت حلا عن سعادتها الكبيرة بهذه المفاجأة قائلة: ”كان من أجمل اللحظات في حياتي وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة، بجد فرحت من قلبي وبشكرهم على المفاجأة ويارب تكون سنة جميلة علينا كلنا“.

وتشارك الفنانة أيضا في مسلسل ”دهب عيرة“ الذي سيعرض في دراما رمضان 2020، تجسد فيه دور شقيقة النجمة، وهو اللقاء الأول بين حلا شيحة ويسرا في الدراما التلفزيونية، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، والعمل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.