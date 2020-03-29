الفنان الكويتي عبدالله بهمن يعلن إصابة شقيقته بفيروس كورونا (فيديو)

أعلن الفنان الكويتي عبدالله بهمن، إصابة شقيقته المتواجدة في لندن بفيروس كورونا، وذلك أثناء إجراء الفحص الطبي لها خلال عودتها للبلاد.

وظهر بهمن، وهو متأثر بإصابة شقيقته وقال في مقطع فيديو نشره عبر سناب شات: ”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. اكتشفوا إصابة أختي بفيروس كورونا أثناء رحلة طيران الإجلاء“.

وأوضح بهمن، أنه تم تحويل شقيقته لأحد المستشفيات، ودعا الله لها بالشفاء والعافية، وأن يردها سالمة، موضحا أنها قريبة منه كابنته، بحسب قوله.

وعبدالله بهمن، هو ممثل كويتي بدأ حياته الفنية من خلال المسرح الشبابي، وله العديد من الأعمال الفنية بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

وفي العام 2012 أعلن زواجه من الممثلة هنادي الكندري، إلا أنه انفصل عنها ثم تزوّج من فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015، إلا أنه انفصل عنها أيضا في يونيو 2019، وأعلن زواجه للمرة الثالثة.

كما طلب الزواج من الفنانة ياسمين صبري في رسالة وجهها لها عبر السوشيال ميديا، وظهر في فيديو منشور على موقع ”يوتيوب“، وهو يتحدث مع صديق له، قائلًا: ”والله أحبها ياسمين صبري وكتبتلها في أكونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز.. ولكنها عطتني بلوك.. لأني كنت كاتب نفس الجملة لـ مي عز الدين“.