هند القحطاني تهاجم ”سناب شات“ (فيديو)

اتهمت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، بعض القائمين على إدارة موقع ”سناب شات“ بالنصب والتلاعب، وذلك فيما يخص توثيق حسابات المتابعين، التي يفعلها ”سناب شات“ بمقابل مادي، مثل باقي مواقع التواصل من ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.

ونشرت القحطاني عبر حسابها الشخصي على موقع ”سناب شات“ مقطع فيديو تناقلته الصفحات التي تهتم بالمشاهير على موقع ”إنستغرام“، قولها: ”معقولة يا سناب شات يوصل حالكم إلى أن ناس يلعبون من وراكم ويوثقون حساب اللي يبغون على كيفهم .. الدنيا لعب سبهللة يا حبيبي على عينك يا تاجر“.

وتابعت القحطاني: ”النجمة تشوفينها لما تدفعين لكن لو ما دفعتي تتشال عنك النجمة .. وزغردي يا انشراح“.

وأردفت: ”شيء عمره ما حصل.. أنا ما أدري بقية التطبيقات من إنستغرام وغيرها نفس الشيء ولا لأ .. مصيبة مصيبة .. ما في أسوأ من هيك .. كيف الناس يثقون فيكم؟ .. ويش الجنون هذا والتلاعب عيب ما حلوة بحقكم يا سناب شات“.

وشنّ رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا عليها بسبب اهتمامها بالحسابات الموثقة وغير الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يموت فيه الآلاف من المواطنين في كل دول العالم بسبب كورونا.