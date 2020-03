الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله تفجع بوفاة شقيقها

View this post on Instagram

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﷽ * "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" ◼البقاء لله ◼‏ ‏انتقـــل إلى رحمة الله تعالی أخوي ( إبراهيم جمال محمد ) والد كل من: محمد وحاتم وعبدالله وخالد سيوارى جثمانه الثرى اليوم ‏‎???? الجمعة 27 مارس 2020م ????مقبرة المنامة ⏰الدفان بعد صلاة الجمعه ????التعازي من في المقبره فقط رقم التواصل 39535345