الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله تفجع بوفاة شقيقها

فجعت الفنانة البحرينية ابتسام عبدالله، بوفاة شقيقها، الذي يدعى إبراهيم جمال محمد، لافتة إلى أنه سيتم تشييع الجثمان في مقبرة المنامة، وأن العزاء سيكون في المقبرة فقط.

ونعت الفنانة البحرينية شقيقها عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، قائلة: ”وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي“.

وتعد ابتسام عبد الله واحدة من أبرز الفنانات في البحرين، حیث بدأت مسيرتها الفنية عام 1995، من خلال مشاركتها بدور صغیر في مسلسل ”الهارب“.