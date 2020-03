الفنان الكويتي عبد الله بوشهري يغادر الحجر الصحي عقب شهر من عزله (فيديو)

View this post on Instagram

غادر الفنان الكويتي عبد الله بوشهري من ”أصول إيرانية“، مركز الحجر الصحي اليوم، بعد شهر على مكوثه فيه إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية تجاه العائدين إلى البلاد من الخارج. وشكر الفنان عبر فيديو متابعيه والجهات المختصة والحكومة الكويتية على كل الجهود المبذولة. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #الكويت #عبدالله_بوشهري #مشاهير #مشاهير_الفن #كورونا #فيروس_كورونا #الحظر_الكامل #فعاليات_الحجر_المنزلي #الحظر_الكلي #لايك #تفاعل #جديد #ترند #فيديو #video #trend #news #kuwait #coronavirus