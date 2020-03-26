الفنان الكويتي عبد الله بوشهري يغادر الحجر الصحي عقب شهر من عزله (فيديو)

غادر الفنان الكويتي عبد الله بوشهري مركز الحجر الصحي، اليوم الخميس، عقب شهر على مكوثه فيه إثر الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الكويتية تجاه العائدين إلى البلاد من الخارج منذ شهر شباط/ فبراير الماضي؛ بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي اجتاح معظم دول العالم.

ودخل الفنان بوشهري مركز الحجر الصحي في الـ 25 من شهر شباط/ فبراير الماضي عقب عودته من إيران، إلى جانب عدد من المواطنين الذين تم وضعهم جميعاً بمركز الكوت، قبل أن يتم نقله بمنتصف الشهر الجاري إلى مركز الخيران، ليكمل شهراً كاملاً في الحجر الصحي الإلزامي للتأكد من سلامته.

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وظهر الفنان الشاب بصورة إلى جانب شقيقه محمود بوشهري عقب خروجه من مركز الحجر، بعد أن ثبت عدم حمله للفيروس الذي تجاوزت إصاباته داخل البلد الخليجي 200 حالة، دون أن تسجل أية وفاة حتى اللحظة.

الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي شكرا صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك شكرآ وزارة الداخليه شكرا وزارة الصحه شكرا الهلال الاحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني pic.twitter.com/eHYwha2pSu — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) March 26, 2020

وقال الفنان الثلاثيني الذي بقي على تواصل مستمر خلال فترة الحجر مع متابعيه عبر حساباته الإلكترونية: ”الحمدالله قبل قليل خرجت من الحجر الصحي، شكرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على كل اللي تسويه حق عيالك، شكرا وزارة الداخلية، شكرا وزارة الصحة، شكرا الهلال الأحمر الكويتي على كل الجهود المبذولة و على كل اللي قاعدين تقدمونه علشان الكويت شكرا حق كل اللي سال عني“.

وعبدالله بوشهري فنان كويتي من ”أصول إيرانية“، بدأ حياته الفنية عام 2004، ويعتبر من ضمن الفنانين الشباب الذين تمكنوا خلال فترة قصيرة من الوصول إلى الشهرة خليجيًا، شارك في عدة أعمال تلفزيونية، من أبرزها ساهر الليل وبين قلبين وسامحني خطيت والخطايا العشر.