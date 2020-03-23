أبو طلال الحمراني يعيد معركة التلاسن بين هند القحطاني وفتو العقيل إلى الواجهة

استغلت نجمة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني، تشكيك الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني بإحدى المشهورات وتلميحه إلى تورطها في قضية خاطفة الأطفال ”مريم“، لكي تثأر لنفسها من مواطنتها فاطمة العقيل والمعروفة باسم ”فتو العقيل”، والتي دأبت على مهاجمتها باستمرار وكيل الاتهامات والسباب لها.

ورغم أن ”الحرب“ بين القحطاني والعقيل قديمة، إلا أن اسم فتو العقيل أصبح متداولا مع اتهام هند القحطاني لها بأنها المشهورة المعنية بكلام ”الحمراني“، وذلك قبل أن يخرج أبوطلال الحمراني لتفنيد تلك المزاعم، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن السر وراء اتهام هند لفتو ودأب الأخيرة على مهاجمتها وشتمها.

وفي دفاع نادر عن هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة والتي دائما ما تثير الجدل بين سعوديين، اتهم ناشطون فتو بشعورها بالغيرة من هند، في حين اتهمها آخرون بسعيها من وراء تتبع هند إلى حصد الشهرة.

اوك انا ماحب هند القحطاني بس ماكرهها لكن اللي تسويه فتو العقيل سافل وواطي لازم هند توكل محامي شاطر وترفع قضايا على اللي يطلعون اشاعات وكذب وهم مطلعين وجيههم

لانها سكتت عنهم وجاز لهم الوضع تكاثرو كل يوم طالع واحد ووحده — AL3had (@xPlzLoveMex) March 18, 2020

#فتو_العقيل_تمسخر_هند_القحطاني لذي الدرجة الغيرة من هند القحطاني اعوذبالله منك ومن امثالك من النساء ثلاثاً وعشراً والفاً — Eva (@unlike_27) March 20, 2020

هذي الزبالة #فتو_العقيل المعتوهة تقول بنص كلامها الله لا يبتلينا لا تعيبون عشان ما تبتلون وهي مسجلة سنابات لين الليل تعيب بهند القحطاني وتتهمها في شرفها وأخلاقياتها، متناقضة وبنفس الوقت تمارس عنصريتها على أصحاب البشرة السمراء والسوداء كأنه شيء عار.. والله من الغيرة حارقة قلبها — LULY (@aleeaherself) March 20, 2020

هذا درس لك عشان ماتتكلمين بأعراض الناس الواحد اذا شاف شي بشخص مايعجبه يقول الحمدلله الذي عافاني مما ابتلاه فيه مب يجلس يشتم ويتكلم ???? — ن✨ (@Noha_Abdollah) March 22, 2020

اللهم لا شماته فعلا دارت الدنيا واللي تكلمت في لحمها تكلموا الناس فيها لاحول والا قوة الا بالله حست بالقهر — ђŉǾǿǾǿ♥ (@Silnce2aW) March 23, 2020

صح اذا مو هي تواجه مو ساكته كانها تدور شهره وعاجبها الوضع تتكلم تدافع عن نفسها اذا مو هي !!!! — سوير .. حسابي الأول توقف (@____esee) March 22, 2020

ولم تكشف نجمتا مواقع التواصل بشكل مباشر عن سبب التوتر بينهما، لكن ناشطين رجحوا أن يكون بسبب مشكلة وقعت بين هند القحطاني ومشهورة تدعى ثنوى الدوسري، وهي صديقة مقربة من فتو العقيل، التي وقفت على ما يبدو إلى جانب صديقتها ثنوى ضد هند.

فتو العقيل صديقة ثنوى والاثنين تهاوشوا مع هند وجلدتهم — Rana.. (@20R20_) March 22, 2020

وتذرعت فتو في مقطع فيديو سابق لها، أن سبب مهاجمتها لهند القحطاني تعود إلى كونها تشوه سمعة السعودية والسعوديين، زاعمة دون تقديم أدلة أن هند هربت من المملكة بعد طلاقها من زوجها، وأن هناك قضية من طليقها مرفوعة ضدها في السفارة السعودية بالولايات المتحدة بعد هروبها، موجهة سيلا من الشتائم إلى هند على غرار وصفها إياها بـ“الملحدة“ و“الساحرة“ و“السافلة“.

ومع إصرار فتو على مهاجمة هند، قامت الأخيرة برفع بلاغات إلى شركة ”سناب شات“ ضدها، والتي بدورها قامت بإغلاق حساب فتو.

هذا كذب فتو العقيل اغلق حسابها من خلال شركة سناب شات لتهجمها على هند القحطاني #أبو_طلال_الحمراني https://t.co/tjY05DNgaA — جنيفر لوبيز الؤتيبي (@jejelolo511) March 21, 2020

لكن ما بررته فتو العقيل عبر مقطع الفيديو بخوفها على سمعة السعوديين، لم يقنع الكثير من الناشطين، خاصة مع قيامها بإعادة نشر تغريدة الصحفي أبوطلال الحمراني، والتي حملت في طياتها انتقادا ووصفا غير مباشر لها بكونها ”مغمورة“، معتبرين أن قيامها بإعادة نشر تغريدة مسيئة لها عبر حسابها هو من باب السعي للشهرة فحسب.

انا فتو العقيل لازم توضح للعالم ان الي تقصدها ماهى انا ، ندري مو انتي هو قال مشهوره معروفه واحنا اول مره نعرف اسمك من هند القحطاني جزاها الله خير . pic.twitter.com/tx1n70xZI2 — فاطمه|الأتحاد????????. (@Fatimah1_18) March 22, 2020

#فتو_العقيل فاتحة سناب

للارتزاق على حساب سمعة الأخرين كل مشاركاتها ترويج الاشاعات وشغالة سب واتهام

باطل مصادرها مرضى مايتعدون عدد الاصابع وياليت سعوديين متجنسين ومجهولين وتهددهم سبوا #هند_القحطانى في تويتر

ولا اشتكى عليكم أنا مالومها الوم الببغاوات والغنم اللى يصدقونها#عهر — تأمل (@J0ker2035) March 19, 2020

ويبدو أن فتو – الذي لا يتجاوز عدد متابعيها عبر تويتر 4 آلاف شخص – قد نالت مرادها بالشهرة، حيث صار اسمها متداولا منذ اتهام ”القحطاني“ لها بتورطها بقضية ”مريم“ عبر حسابها في ”سناب شات“ – الذي يحظى بمتابعة قرابة 3 ملايين شخص – إلى تغريدة ”الحمراني“ عنها عبر حسابه الذي يتابعه فيه قرابة نصف مليون شخص.