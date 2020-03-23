 أبو طلال الحمراني يعيد معركة التلاسن بين هند القحطاني وفتو العقيل إلى الواجهة – إرم نيوز‬‎

أبو طلال الحمراني يعيد معركة التلاسن بين هند القحطاني وفتو العقيل إلى الواجهة

أبو طلال الحمراني يعيد معركة التلاسن بين هند القحطاني وفتو العقيل إلى الواجهة

المصدر: إرم نيوز

استغلت نجمة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني، تشكيك الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني بإحدى المشهورات وتلميحه إلى تورطها في قضية خاطفة الأطفال ”مريم“، لكي تثأر لنفسها من مواطنتها فاطمة العقيل والمعروفة باسم ”فتو العقيل”، والتي دأبت على مهاجمتها باستمرار وكيل الاتهامات والسباب لها.

ورغم أن ”الحرب“ بين القحطاني والعقيل قديمة، إلا أن اسم فتو العقيل أصبح متداولا مع اتهام هند القحطاني لها بأنها المشهورة المعنية بكلام ”الحمراني“، وذلك قبل أن يخرج أبوطلال الحمراني لتفنيد تلك المزاعم، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن السر وراء اتهام هند لفتو ودأب الأخيرة على مهاجمتها وشتمها.

وفي دفاع نادر عن هند القحطاني، المقيمة في الولايات المتحدة والتي دائما ما تثير الجدل بين سعوديين، اتهم ناشطون فتو بشعورها بالغيرة من هند، في حين اتهمها آخرون بسعيها من وراء تتبع هند إلى حصد الشهرة.

ولم تكشف نجمتا مواقع التواصل بشكل مباشر عن سبب التوتر بينهما، لكن ناشطين رجحوا أن يكون بسبب مشكلة وقعت بين هند القحطاني ومشهورة تدعى ثنوى الدوسري، وهي صديقة مقربة من فتو العقيل، التي وقفت على ما يبدو إلى جانب صديقتها ثنوى ضد هند.

وتذرعت فتو في مقطع فيديو سابق لها، أن سبب مهاجمتها لهند القحطاني تعود إلى كونها تشوه سمعة السعودية والسعوديين، زاعمة دون تقديم أدلة أن هند هربت من المملكة بعد طلاقها من زوجها، وأن هناك قضية من طليقها مرفوعة ضدها في السفارة السعودية بالولايات المتحدة بعد هروبها، موجهة سيلا من الشتائم إلى هند على غرار وصفها إياها بـ“الملحدة“ و“الساحرة“ و“السافلة“.

ومع إصرار فتو على مهاجمة هند، قامت الأخيرة برفع بلاغات إلى شركة ”سناب شات“ ضدها، والتي بدورها قامت بإغلاق حساب فتو.

لكن ما بررته فتو العقيل عبر مقطع الفيديو بخوفها على سمعة السعوديين، لم يقنع الكثير من الناشطين، خاصة مع قيامها بإعادة نشر تغريدة الصحفي أبوطلال الحمراني، والتي حملت في طياتها انتقادا ووصفا غير مباشر لها بكونها ”مغمورة“، معتبرين أن قيامها بإعادة نشر تغريدة مسيئة لها عبر حسابها هو من باب السعي للشهرة فحسب.

ويبدو أن فتو – الذي لا يتجاوز عدد متابعيها عبر تويتر 4 آلاف شخص – قد نالت مرادها بالشهرة، حيث صار اسمها متداولا منذ اتهام ”القحطاني“ لها بتورطها بقضية ”مريم“ عبر حسابها في ”سناب شات“ – الذي يحظى بمتابعة قرابة 3 ملايين شخص – إلى تغريدة ”الحمراني“ عنها عبر حسابه الذي يتابعه فيه قرابة نصف مليون شخص.

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