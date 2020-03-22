الدكتورة خلود تسخر من مواطنتها سلوى المطيري بعد ادعائها اكتشاف لقاح لـ“كورونا“

سخرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود من مواطنتها الناشطة سلوى المطيري بسبب ادعاء الأخيرة اكتشاف علاج لفيروس كورونا، شريطة حصولها على مليار دينار كويتي، وهو ما أثار استهزاء الفاشينيستا لتدخل في نوبة من الضحك.

وعلقت الدكتورة خلود في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بسناب شات، أثناء حوارها مع صديقه لها أخبرتها عن اكتشاف سلوى المطيري علاج لفيروس كورونا قائلة ”لا والله يا حليلة.. أنا بتخيل لو عطوها المليار دينار.. وقالولها وين العلاج.. راح يبقي مقلب.. والله عطوها فرصة“، لتدخل بعدها في نوبة من الضحك الهستيري.

وكانت الناشطة الكويتية سلوى المطيري قد أعلنت عن اكتشافها علاجا لفيروس كورونا بشرط قيام السلطات الدولية بمنحها مليار دينار، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بسناب شات: ”قريت خبر عن الفنان الأمريكي بالأصل هو صيني (جاكي شان)، قال فيه إن من يكتشف علاجا لفيروس كورونا سيمنحه مكافأة“.

وأضافت المطيري أن المبلغ ضعيف ورمزي وتافه وما يشجع أي شخص على أنه يخترع أي شيء، في حين يحصل هو على ملايين الدولارات بفضل مشاهد مزيفة ولن يقبل بأقل من هذه المبالغ الطائلة“، على حد قولها.

وأشارت المطيري: ”أنا أقول حطوا سعر مليار دينار كويتي، إذا تبغوني أخترع علاج أعطوني مليار دينار كويتي وحطوهم بحسابي في البنك.. وده مش معناه إني محتاجة فلوس بس إذا تحبوا تستفادوا من مكرمتي يبقى تحطوا هذا المبلغ وأنا تاجرة ومعايا فلوس كثير جد“.

وكانت كشفت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، السبب وراء عدم مشاركتها في الفريق الطبي المعالج للمصابين بفيروس كورونا المستجد، باعتبارها من الطبيبات المشهود لهن بالكفاءة ودائما ما تظهر عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ وتمنح متابعيها العديد من النصائح والوصفات الطبية.

وقالت الدكتورة خلود، في بث مباشر شاركت به متابعيها عبر حسابها على ”إنستغرام“، إنها لم تترك وظيفتها في الطب، مبينة أن تخصصها ”طبيبة عامة“، وأشارت إلى أنها تقدمت للتطوع ضمن الفريق الطبي لدى وزارة الصحة للمشاركة في علاج المصابين.