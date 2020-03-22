هند القحطاني: فتو العقيل هي مشهورة أبوطلال الحمراني

اتهمت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني غريمتها المشهورة فتو العقيل بأنها هي المقصودة بتغريدات الصحفي -كما يسمي نفسه- أبوطلال الحمراني الذي زعم وجود مشهورة لها علاقة بمريم خاطفة الأطفال في الدمام التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

ونشرت هند القحطاني في سناب شات صورة ألمحت إلى المشهورة فتو العقيل دون ذكر اسمها، حيث كتب في المنشور: ”في أقل من عشرة أيام بعد قذفها لي وتلفيقها تهم وأكاذيب ضدي من مصادر مجهولة حصل مصايب وفضايح، أولا: سناب شات قفلوا حسابها ثانيا: كل الشكوك تدور حولها بأنها هي من يقصدها أبوطلال الحمراني بأنها كانت تتعامل مع الخاطفة مريم لعمل أسحار لزوجها وكل من حولها وكذلك أسحار لتزيد شهرتها وتزيد عدد متابعيها.“

وفي المقابل رد حساب منسوب بفتو العقيل على تويتر:“مراح انزل لمستواك ان ارقى من كذا.“

وتبدو الحقائق غير واضحة وسط سيل من الاتهامات المتبادلة بين مشاهير لا يرغبون سوى في زيادة حجم التفاعل واكتساب مزيد من المتابعين في العالم الافتراضي.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الاتهامات الموجهة لـ أبوطلال الحمراني باللعب على إثارة الجمهور بتلميحات غامضة لزيادة التفاعل والإبقاء على قضية الخاطفة مريم التي أكسبته شهرة واسعة.

وفي المقابل يدافع كثيرون عن الحمراني ويشيدوني بدوره في كشف تفاصيل هذه القضية.