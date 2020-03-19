شرب ديتول.. سعوديون يطالبون بمحاسبة نجم مواقع التواصل ”السفاح“ (فيديو)

تسبب مقطع فيديو بثه نجم مواقع التواصل السعودي المعروف بـ“السفاح“ عبر حسابه في ”سناب شات“ بغضب بين ناشطين، بعد ظهوره وهو يدعي شرب سائل التعقيم ”ديتول“، بحجة الحماية من كورونا.

وظهر ”السفاح“ في أحد المحلات التجارية، زاعما أنه ”سيجرب سائل الديتول“، مضيفا أن ”مذاقه جيد“.

ووصف متابعون نجم مواقع التواصل بـ“المعتوه“، مشددين على ضرورة محاسبته، وذلك كون معظم متابعيه من المراهقين والصغار، ما يرفع من خطورة تقليدهم له.

هذا المعتوه يتابعة كثير من عيالكم وكذا مره اشوفه بترند السناب ..! وكثير ممكن يتأثرون باللي يسوية هل يعقل مافيه أي نظام عندنا يجرم هالفعل ..؟ pic.twitter.com/V29EGGXFJM — KHLED (@kuii_80) March 18, 2020

وانتقد ”إياد الحمود“ تصرف ”السفاح“ بالقول: ”شي مقيت… شف كم طفل ما بين 7 و 12 سنة راح يقلدونه.. وممكن حتى عمر 15 سنة يقلدونه، شي يقهر، الجهات الصحية انبح حلقها توعية وهذا قاعد يهدم وممكن يتسبب بموت الكثير… أتمنى الجهات المختصة تتخذ الإجراء اللازم“.

شي مقيت… شف كم طفل ما بين 7 و 12 سنة راح يقلدونه.. وممكن حتى عمر 15 سنة يقلدونه شي يقهر، الجهات الصحية انبح حلقها توعية وهذا قاعد يهدم وممكن يتسبب بموت الكثير… أتمنى الجهات المختصة تتخذ الإجراء اللازم — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) March 18, 2020

وطالب ”محمد“ بدوره بضبط السفاح والتحقيق معه: ”نطالب بتوقيفه والتحقيق معه. تصرف غير مسؤول ومن الممكن أن يقلده طفل ويتأذى أو يفقد حياته لا قدر الله“.

وهاجمه ”خالد البلوي“: ”يحب إجباره على الاعتذار وتوضيح ما فعله من لعبه بتبديله للديتول بشاهي وبعدين سجنه بمده لا تقل عن أربع سنوات حكم مبرم غير قابل للاستئناف وحرمانه من السوشيال ميديا خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن“.

شي مقيت… شف كم طفل ما بين 7 و 12 سنة راح يقلدونه.. وممكن حتى عمر 15 سنة يقلدونه شي يقهر، الجهات الصحية انبح حلقها توعية وهذا قاعد يهدم وممكن يتسبب بموت الكثير… أتمنى الجهات المختصة تتخذ الإجراء اللازم — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) March 18, 2020

ورغم الانتقادات التي واجهت ”السفاح“ إلا أنه لم يوضح إلى هذه اللحظة ملابسات خروجه وهو يشرب ما يزعم أنه ”ديتول“، كما لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الجهات المعنية بشأن الواقعة.