هل أُصيب الفنان محمد حماقي بـ“كورونا“ بعد عودته من The Voice Kids؟ (فيديو)

خرج الفنان المصري محمد حماقي، عن صمته إزاء الشائعات التي تم تداولها بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد (COVID19)، وذلك عقب عودته من لبنان بعد حضوره الحلقة الختامية من برنامج اكتشاف المواهب The Voice Kids.

وقال محمد حماقي، إنه تلقى الكثير من الرسائل عبر تطبيق ”واتس آب“، رغبًة في الاطمئنان على صحته، مبينا أن ما راج في الساعات الماضية حول إصابته غير حقيقي كما أنه لم يُجر فحوصات طبية بسبب اشتباهه في إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواجد في منزله.

وتابع محمد حماقي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“، قائلا: ”أنا بعمل الفيديو ده من البيت، النهاردة جاتلى رسائل كتير على الواتس آب، فى إشاعة بتقول أنا عملت تحليل فيروس كورونا وإن فيه اشتباه بالفيروس وقلت أطلع أطمنكم بنفسي، ده مش حقيقى خالص“.

وأردف ”حماقي“ قائلا: ”أنا في البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم“، مختتما بتوجيه رسالة للمواطنين بأن يظلوا في المنازل والخروج للعمل فقط، والابتعاد عن التجمعات والسهرات في الأماكن المزدحمة.

يُذكر أن محمد حماقي شارك في لجنة تحكيم برنامج المواهب ”ذا فويس كيدز“ والتي ضمت إلى جانبه النجم عاصي الحلاني والنجمة نانسي عجرم، التي أعلنت إدارة البرنامج فوزها باللقب بعد منافستها بالمتسابق السوري محمد إسلام رميح.