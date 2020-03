هل أُصيب المخرج اللبناني جاد شويري بفيروس ”كورونا“ بعد عودته من فرنسا؟

دخل المخرج اللبناني جاد شويري، في حالة من الذعر الشديد بعد عودته من فرنسا خلال اليومين الماضيين، حيث كان يقوم بتصوير فيديو كليب أغنية ”مش هعيش“، لمواطنته الفنانة كارول سماحة في إحدى شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن جاد شويري إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19“ بعدما عانى من السعال والصداع، وهو ما جعله يهرع إلى إحدى المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، مبينا أنه رغم أن نتيجة تحليله بعد الفحص جاءت سلبية إلا أنه سيعزل نفسه في منزله.

وقال جاد شويري في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”أنا رسميا خال من الكورونا! كنت أسعل مع القليل من الصداع، لذا هرعت لإجراء الاختبار أمس لا داعي للذعر مثلي، ولكن الرجاء البقاء في المنزل للأمان! وبالمناسبة شكرا لكم على أمنيات عيد ميلادي العظيمة“.

I am officially corona free! Nice bday gift! ????

Was coughing with a little headache so i rushed to do the test yesterday ????

Don’t panic like me but please stay home and safe!

Oh and btw thank u for the great bday wishes! ????????#goingcrazy#موسوس pic.twitter.com/mHKSNqqzrg

— Jad shwery (Choueiri) (@JadShwery) March 14, 2020