إصابة توم هانكس وزوجته بكورونا

أحزن النجم الأمريكي توم هانكس محبيه ومتابعيه عبر إعلانه على حسابه في موقع ”انستغرام“، إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن ”هانكس“ وزوجته ريتا اولسون كانا في أستراليا وتحديدا في مدينة جولد كوست بولاية كوينزلاند، من أجل تصوير الفيلم الجديد الذي يتناول قصة حياة النجم الفيس بريسلي حين شعر هو وزوجته بآلام في الجسد والحمى وأعراض تشبه البرد.

وأضافت أن النجم وزوجته اتبعا الإجراءات المتبعة في هذه الحالة وخضعا للفحوصات، التي جاءت لتثبت أنهما حاملان للفيروس الجديد.

وأكدت الصحيفة أنه بعد تأكيد إصابة الممثل وزوجته بفيروس كورونا الجديد تم تحذير طاقم العمل وطاقم تصوير الفيلم عبر رسائل البريد الإلكتروني بالابتعاد عن موقع التصوير، وأكد المسؤولون أنهم يقومون باقتفاء أثر كل شخص خالط الممثل وزوجته في الفترة الأخيرة أو كانوا على اتصال وثيق بهما، من أجل إيداعهم الحجر الصحي والتأكد هل أصيبوا بالعدوى أم لا.

وأكد مسؤولو الصحة بأستراليا، أن ”هانكس“ وزوجته سيتلقيان الرعاية اللازمة متمنين لهما التعافي السريع.

وفي الوقت الحالي، أكدت السلطات الأسترالية وجود أكثر من 120 حالة إيجابية حاملة للمرض في البلاد، وما زالت الإجراءات الخاصة بالعزل والحجر الصحي جارية لاحتواء المرض.