قاسم ملحو يتحدث عن مفاجآت في ”باب الحارة 11“ (فيديو)

كشف الفنان السوري قاسم ملحو تطورات شخصيته في الجزء الحادي عشر من مسلسل ”باب الحارة“، تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض ميديا.

وقال ملحو لـ ”إرم نيوز“، على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة المنتجة، إن العمل أدى إلى إحداث إشكالية كبيرة لدى الجمهور، بين مؤيدين لاستمراره ومعارضين له.

وأضاف أن شخصيته ”أبو مشعل“ جديدة ومستحدثة على العمل، وليست بديلا عن أحد الممثلين السابقين، مشيرا إلى أنه أضاف عليها لهجة مختلفة؛ حتى يتم التفريق بينها وبين شخصية أبو جودت، التي قدمها الفنان زهير رمضان في الأجزاء التسعة الأولى.

وأوضح أنه في الجزء الماضي لم تكن الشخصية تعيش صراعا كبيرا، لكنها في الجزء الحادي عشر ستعيش صراعا قويا مع شخصية أبو جودت التي يؤديها زهير رمضان، وسيعود للعمل في الموسم الدرامي المقبل.

من جانب آخر، كشف ملحو عن انتهائه من تصوير دوره في مسلسل ”بروكار“ وفي مسلسل ”العميد“، بينما يواصل تصوير دوره في مسلسل ”الحرملك“ بجزئه الثاني.

وتمنى ملحو أن يخرج من عباءة الأدوار الشريرة والقاسية ويتجه نحو الشخصيات الضعيفة، خاصة وأن بعض المشاهدين لا يفرقون بين الممثل وشخصيته في الأعمال.

كما تحدث عن مآخذه حول الدراما المشتركة التي بدأت تنتشر بطريقة مختلفة عما عرفت به؛ بسبب الأزمة السورية، مؤكدا أن هناك الكثيرين الذين استفادوا من الفنانين والفنيين السوريين ليبنوا نجاحا دراميا على الخبرة والتجربة السورية.