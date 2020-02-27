بعد طول صمت.. ميغان تتحدث عن انسحابها وهاري من الحياة الملكية

منذ انسحاب الأمير هاري وميغان من الحياة الملكية واختيارهما العيش باستقلالية، يتعرضان لهجوم حاد وردود فعل سلبية، وخاصة من القصر، وفي حين أن الثنائي التزم الصمت طوال هذه المدة، إلا أن ميغان كسرت صمتها وعلقت للمرة الأولى عن الأمر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشف أصدقاء مقربون لميغان لم يُكشف عن هويتهم، أن ميغان أعربت عن استيائها الشديد مما تتعرض له وهاري من هجوم، واشتكت من أن القصر يعاملها وهاري بطريقة مختلفة عن مختلف أفراد العائلة المالكة.

وقال أحد الأصدقاء: ”قالت ميغان إنها وهاري لم يكن أمامهما خيار آخر سوى تقديم بيان انسحابهما علنا“.

كما علقت ميغان على قرار الملكة بحظر استخدامها وهاري علامة ”ساسكس رويال“، وأوضح المصدر: ”قالت ميغان إنه إذا كان هناك من يجب أن يشعر بالإهانة، يكون هي وهاري، وقالت إنهما لم يقصدا أبدا استغلال اللقب الملكي، وإن التلميح لاستغلالهما مكانتهما بأي شكل ما هو أمر سخيف“.

وأضاف المصدر -أيضا- أن ميغان قالت إنها وهاري سيواصلان تجنب أساليب الغيرة والدناءة وسيركزان على أعمالهما وكونهما أفضل آباء لآرتشي، كما قالت إنها ستواصل دعم هاري لأنه من بين الجميع، يعد الأكثر نزاهة وولاء.

ووفقا للمصادر، تعتقد ميغان أن الملكة كانت تحت ضغط شديد لاتخاذ قرار حظر استخدام علامة ”ساسكس“، لأن ”هاري هو المفضل لدى الملكة، والبعض لا يتحمل ذلك الأمر“، كما أوضحت ميغان أنه ليس هناك ما يمنعها وهاري ”قانونيا“ من استخدام لقبهما الملكي، خاصة أنه ليس للحكومة أو الملكة نفسها حق امتلاك اللقب الملكي لحظر استخدامه.

وتعليقا على بيان الانسحاب، كشف مصدر آخر: ”قالت ميغان إن سبب إنشاء صفحة على إنستغرام في المقام الأول، هو للحفاظ على الشفافية بقدر الإمكان، وقد اُختيرت كلمات البيان بعناية ولم يحمل انتقادا للملكة بأي شكل من الأشكال“.

ويأتي الكشف عن تعليق ميغان بعد أيام من تحديد موعد انسحابها وهاري رسميا من الحياة الملكية، والمقرر في الـ 31 من شهر مارس/ آذار المقبل.

جدير بالذكر أن هاري يتواجد حاليا في إدنبرة، حيث أطلق مشروع ”ترافاليست“، وهي شركة سفر جديدة صديقة للبيئة.

هذا وستكون ميغان برفقة هاري في لندن في الـ 5 من مارس/ آذار، للمشاركة في حفل جوائز للأفراد العسكريين المرضى والمصابين.