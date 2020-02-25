حسني مبارك سجّل مذكراته كاملة في 58 ساعة.. وجمال يحتفظ بها (فيديو)

قال اللواء المصري سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إنه قام بتسجيل مذكرات الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أثناء توليه مسؤولية الشؤون المعنوية في عهد الرئيس الراحل.

وأكد اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها ”صالون التحرير“، أنه سجّل للرئيس الراحل حسني مبارك 58 ساعة بمعدل 18 حلقة خاصة بذكرياته.

وأوضح سمير فرج، أنه لا يملك أي معلومة بشأن إمكانية نشر هذه التسجيلات خلال الفترة المقبلة لأنها لا توجد لديه، مشيرا إلى أن هذه التسجيلات تمت جميعها بالصوت والصورة وقام بتسجيلها بصفته مدير الشؤون المعنوية للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوّه سمير فرج، إلى أن الشرائط تم تسليمها إلى جمال مبارك.

وغيّب الموت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، فيما استقرت أسرة الرئيس الأسبق على تشييع جثمانه اليوم الأربعاء وذلك بعد إنهاء الترتيبات الخاصة بالجنازة العسكرية المقرر إقامتها له بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.