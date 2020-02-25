ترامب وكلينتون يعلقان على إدانة المنتج ”هارفي واينستين“ باعتداءات جنسية

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحة للرئاسة الأمريكية السابقة ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون على إدانة محكمة في نيويورك يوم الإثنين المنتج الهوليوودي ”هارفي واينستين“ بالاعتداء الجنسي والاغتصاب حيث اقتيد إلى السجن مقيد اليدين، في خطوة تمثل انتصارا لحركة (#مي تو) التي شجعت النساء على فضح سوء سلوك رجال من ذوي النفوذ.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته اليوم الثلاثاء للهند، أن قرار إدانة واينستين بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية هو ”رسالة قوية للغاية“ دون أن يأتي على ذكر اتهامات بالتحرش وارتكاب انتهاكات جنسية تطاله.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي حول الموضوع، قال ”يشكل هذا القرار انتصارا كبيرا بالنسبة إلى النساء، وهو يبعث برسالة قوية للغاية“.

وتجنب ترامب الطامح لولاية رئاسية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر، الإشارة إلى الملاحقات التي باشرتها أمام محاكم مدنية، نساء يتهمنه باعتداءات جنسية، مفضلا التركيز على كون هارفي واينستين مقربا من الديمقراطيين.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون اليوم الثلاثاء: “ يجب أن تؤدي إدانة المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى وضع حد لمثل هذا السلوك“، ودافعت عن قبولها إلى جانب ديمقراطيين آخرين تبرعاته السياسية في الماضي.

وامتنعت كلينتون، التي كانت تتحدث في مهرجان برلين السينمائي حيث قدمت المخرجة السينمائية نانيت بيرستين سلسلتها الوثائقية ”هيلاري“، عن تأييد أي من المتنافسين على الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة لتحدي دونالد ترامب الذي هزمها في عام 2016 في أول انتخابات له لشغل منصب عام، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الأمريكية في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وعلى الرغم من أن واينستين، الذي كان ذات يوم من أكثر منتجي هوليوود تأثيرا، قد ساهم في حملاتها السياسية، قالت كلينتون إنه ساهم في حملات العديد من المرشحين الديمقراطيين الآخرين.

وقالت: ”ساهم في حملة كل ديمقراطي، ساهم في حملة باراك أوباما وحملة جون كيري وحملة أل جور وحملة الجميع“.

وأدين واينستين بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013.