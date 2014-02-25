صور.. خطوبة بطلة المسلسل التركي "فاطمة"

حالة من السعادة بدت على الفنانة التركية "بيرين سات" الشهيرة بـ "فاطمة" نسبة إلى المسلسل التركي الشهير "فاطمة" في حفل خطوبتها الاثنين من المطرب التركي "كنعان دوغلو"، الذي جرى في ظل أجواء عائلية بحضور عائلة العروسين وأصدقائهما المقربين فقط تحت عنوان "الصحفيون ممنوعون"، إلا أن عدسات "الباباراتزي" نجحت في التقاط صور لبيرين وخطيبها لحظة دخولهما قاعة المناسبات.

الممثلة المتألقة بيرين سات (30 سنة)، من مواليد مدينة أنقرة، وهي من أهم الممثلات الشابات في تركيا حاليا بعدما لفتت الانتباه في مسلسلي "فاطمة" و"العشق الممنوع"، حيث قامت في المسلسل الأخير بدور سمر، كما قدمت بيرين العديد من الأفلام والمسلسلات والإعلانات أيضا.

هذا ومن المتوقع أن يعقد قران "بيرن سات" وحبيبها "دوغلو" خلال شهر آذار / مارس المقبل.