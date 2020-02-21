إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بعد تسجيل أول إصابة بـ“كورونا“

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا حكومة بلادها بعد إعلان وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس ”كورونا”، والاشتباه بحالتين أخريين.

واعترضت إليسا على عدم أخذ الحكومة حيطتها بخطة وقائية تتمثل بوقف الرحلات القادمة من إيران، خاصة أن أول إصابة ظهرت بعد وصولها الخميس إلى بيروت قادمة من مدينة قم الإيرانية ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري.

وقالت إليسا في تغريدة لها عبر حسابها على موقع ”تويتر“: ”نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟“.

نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟ — Elissa (@elissakh) February 21, 2020

وكان وزير الصحة اللبناني قد أكد عزل أول حالة مصابة بكورونا من على متن الطائرة، مشيرًا إلى أنها تبلغ من العمر 45 عامًا، إضافة إلى أن هناك حالتين مشتبها بهما بالإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي أنه يتم فحص كل الوافدين إلى لبنان لرصد أي حالة كورونا، لافتًا إلى أن الحالة المصابة بصحة جيدة، كما أن كل الحالات التي تتم متابعتها في الحجر الصحي تتم بديناميكية مع فريق العمل والوزاري ومؤسسات المجتمع المدني.