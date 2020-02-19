وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا

توفيت اليوم الأربعاء الإعلامية السودانية في قناة ”النيل الأزرق“ المحلية، ريتاج الآغا.

ونعت القناة، الإعلامية ”الآغا“، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، فيما قال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها- إن الإعلامية السودانية توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفاة مذيعة النيل الازرق (رتاج الأغا) إثر هبوط حاد في الدورة الدموية إنا لله وانا اليه راجعون ???? pic.twitter.com/SstgelFazn — نيزو أبوحسام (@Nezo92469177) February 19, 2020

في ذمة الله …#الاعلامية_بقناة_النيل_الازرق_رتاج_الاغا

إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/pr0s7ZVxjo — داليا الطاهر (@daliaaltaher88) February 19, 2020

وقدمت الإعلامية الراحلة مجموعة من البرامج على قناة ”النيل الأزرق“ أبرزها برنامج ”ما في مشكلة“ الذي حظي بمتابعة عالية.