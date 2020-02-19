 وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا – إرم نيوز‬‎

وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا

وفاة الإعلامية السودانية رتاج الآغا

المصدر: يحيى كشة – إرم نيوز

توفيت اليوم الأربعاء الإعلامية السودانية في قناة ”النيل الأزرق“ المحلية، ريتاج الآغا.

ونعت القناة، الإعلامية ”الآغا“، دون الكشف عن تفاصيل وأسباب موتها المفاجئ، فيما قال ناشطون – في معلومات لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها- إن الإعلامية السودانية توفيت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

تم النشر بواسطة ‏Blue Nile TV / قناة النيل الازرق‏ في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٠

وقدمت الإعلامية الراحلة مجموعة من البرامج على قناة ”النيل الأزرق“ أبرزها برنامج ”ما في مشكلة“ الذي حظي بمتابعة عالية.

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