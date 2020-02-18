الفنانة المصرية منى فاروق تهدد بالانتحار (فيديو)‎

فاجأت الفنانة المصرية منى فاروق جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقته من ”معايرة“ خلال الفترة الماضية منذ خروجها من السجن إثر قضيتها مع المخرج خالد يوسف.

وظهرت فاروق في بث مباشر لها على موقع ”إنستغرام“ وهي منهارة وتبكي بحرقة وتقول: ”كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بي، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني“.

وأضافت فاروق: ”أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، وكفاية إني أعمل مش واخدة بالي طول الوقت“.

وتابعت الفنانة المصرية الشابة: ”أنا تعبت وعمالة أتعامل إن هو عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي، ولما جيت على دبي وقلت اشتغل أي شغل مش لازم التمثيل مش لاقية فرصة شغل أو فرصة للحياة أو إنى أعيش زي بني آدم طبيعي“.

وأردفت بالقول: ”هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن إنتم لسة، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، ليس أمامي حل غير الموت“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل شيما الحاج ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه، بعد توجيه اتهامات لهما متعلقة بانتشار فيديو فاضح يظهرهما مع المخرج المصري خالد يوسف.

وجرت شائعات في الفترة الأخيرة تشير إلى انتحار الفنانة الشابة بسبب ما تلقاه من متابعيها من إهانة متكررة بسبب فضيحة الفيديو، لكن مني خرجت ونفت ذلك عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، ونشرت صورة جديدة تتضمن محادثة مع حساب مجهول يسألها ”في شائعات إنك انتحرتي“، لترد عليه ضاحكة: ”ارحمونا شائعات.. عايزين نشتغل أبوس إيديكم“.