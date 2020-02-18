هند القحطاني تتحدث عن قوة الرجل الجسدية (فيديو)

صدمت الناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني متابعيها بحديثها عن قوة الرجل الجسدية والفائدة منها في المنزل، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن قوامة الرجل على المرأة، ثم الفروقات بينهما.

وقالت: ”ليش وانت واخوياك تقعد تقطع وتطبخ وتسوي وتنظف وزوجتك لا، ويش فرق، أخوياك معك في الشقة شركاء، وزوجتك مع في الشقة شريكتك، مو انت الأقوى جسدياً والأقدر على تحمل أعباء البيت، أنت الأذكى كما تدعون“.

وأضافت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”الرجل يعتبر المرأة قوية جسديًا فقط عندما يتم التطرق للحديث عن الأعمال المنزلية والأعباء ويعتبرها أذكى أيضًا في مذاكرتها للأبناء“.

ووجّهت هند القحطاني رسالة للرجل قالت فيها: ”خليك مسؤول ومشارك في كل شيء يخص البيت والولاد مثلك مثلها ما لأحد على أحد شيء“.

وهاجمت الرجل قائلًة: ”والله ما تسوون شيء ونبحتونا القوامة لنا نحن الأذكى والأقدر والمرأة ما تعرف تدبر عمرها ولا تتخارج ولا تفهم شيء بالحياة حتى إذا جاءوا يعايرون واحد قالوا عليه مشورة مرة“.

وأردفت قائلًة: ”المرأة لو ناقصة عقل غبية وكائن ضعيف ليش تحملها مسؤوليات وليش حضرتك تحملها مسؤوليات ما يسويها إلا متقدي الذكاء ومكتملي الصحة والقوة“.

وبينّت قائلًة: ”بما إنك انت القوي وتملك قدرة جسدية ليش ما تقدر على شغل البيت وكلها أشياء تتطلب مجهود عضلي“، طيب ذاكر لعيالك هي غيبة وكلكم تعرفون إن ما تعرف تدبركم إلا النساء“.

#هند_القحطاني

هذا الكلام المفروض يسمعه كل رجل pic.twitter.com/gc7o5qg6ye — هند القحطاني (@Fanhind91) February 18, 2020

وأحدثت هند القحطاني حالة من التباين في الآراء من جانب المعلقين تجاه ما طرحته في المقطع، فكثير منهم كان معارضاً مهاجماً لما قالته، فيما أيدها البعض.

وقال المغرد سامي ساخرًا: ”غسالة فل أوتوماتيك وكوي عند أبو هنود بالمغسلة ومدرس خصوصي للأولاد وغسالة صحون ومطاعم مشكلة اللي تقيس قدرها بغسل صحون أو كوي أو طبخ أو غيره الزوجة شريكة حياة قيمتها أكبر من تلك التفاهات التي تذكرين“.

غسالة فل اوتوماتيك وكوي عند ابو هنود بالمغسله ومدرس خصوصي للاولاد وغسالة صحون ومطاعم مشكلة الي تقيس قدرها بغسل صحون او كوي او طبخ او غيره الزوجة شريكة حياه قيمتها اكبر من تلك التفاهات التي تذكرين — سامي (@aham7770777) February 18, 2020

وأضاف مغرد يُدعى فيصل نمر قائلًا: ”طيب خلاص نبي القوامة لكم ونبي نجلس في الببت ونرتاح من المسؤولية لا يكون إنتي رسول تتعلميني ديننا وقوامتنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الناس“.

طيب خلاص نبي القوامه لكم ونبي نجلس فالببت ونرتاح من المسوليه لايكون انتي رسول تتعلميني ديننا وقوامتنا الحمدلله اللذي فضلنا على كثير من الناس — فيصل نمر الدماسي (@LKxHKmjG3CABczX) February 18, 2020

واشترط عليها مغرد أن يشارك الرجل بشرط فكتب يقول: ”اوك موافقين بشرط تشاركين في الفواتير والمصاريف وحتى المهر والبنزين النص بالنص“.

اوك موافقين بشرط تشاركين في الفواتير والمصاريف وحتى المهر والبنزين النص بالنص — بدر (@B305ADER) February 18, 2020

يُذكر أن هند القحطاني تعد أمًا لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، ثم هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.