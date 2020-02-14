حملة مقاطعة ضد محمد رمضان بعد أزمته مع الطيار المفصول (فيديو)

دشن متعاملون على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حملة تدعو لمقاطعة الفنان المصري محمد رمضان؛ على خلفية تصاعد أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، بعد تهربه من تعويض الرجل الذي لجأ للسوشيال ميديا لعرض موقفه.

وفصل الطيار بعد الحادثة الشهيرة، عندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو برفقته وهو في كابينة الطائرة، خلال رحلتهما إلى السعودية، في مخالفة للقانون.

وبعدما خرج رمضان ليقول إن الطيار المفصول طالبه بتعويض بأكثر من 9 ملايين جنيه، رد الأخير بأن ادعاء الفنان غير صحيح، وهو ما اعتبره المغردون تهربا من تعويض الرجل الذي فقد وظيفته.

وسرعان ما تصاعد وسم (#قاطعوا_محمد_رمضان) ضمن قائمة الأعلى بحثا على ”تويتر“، ليعبروا عن تعاطفهم مع الطيار، خاصة بعدما قال إن الفنان خدعه.

هاشتاق #قاطعوا_محمد_رمضان

الاكثر تداولاً على قائمة ترند مصر

وذلك بسبب هجوم المُغردين الغاضب

الذي يتعرض له حالياً محمد رمضان بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين الطيار السابق الموقوف عن عمله pic.twitter.com/AUaIUEopOO — هيئة المشاهير (@almobark_) February 13, 2020

وأعادت هذه الأزمة دعوات برفض ما يبثه محمد رمضان في المجتمع من ”أخلاقيات سيئة“ بسبب أعماله الفنية، بحسب المغردين.

وقال حساب لمغرد يدعى شريف السقا: ”#قاطعوا_محمد_رمضان، دمر أجيالا وزرع في عقول الشباب البلطجة والافتراء على خلق الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه“.

#قاطعوا_محمد_رمضان

دمر اجيال وزرع في عقول الشباب البلطجه والافتراء علي خلق الله حسبي اللة ونعم الوكيل فيه pic.twitter.com/kRtZZkOZ4t — شريف السقا (@OgreXromCjx1oJh) February 13, 2020

وأضاف آخر يدعى هيما عواد قائلا: ”#قاطعوا_محمد_رمضان، محمد رمضان أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر، وتعليمه أساليب البلطجة وخاصة الجيل الصغير“.

#قاطعوا_محمد_رمضان

محمد رمضان أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر و تعليمه أساليب البلطجه وخاصة الجيل الصغير .. pic.twitter.com/xIUkqgY7Dz — هيما عواد (@8zwVNsPELyz0Puo) February 13, 2020

وقال حساب يحمل اسم البحار: ”#قاطعوا_محمد_رمضان، العرب قد يختلفون في كل شيء (دين أو مذهب أو حدود وكل شيء تقريبا) ولكنهم يتفقون جميعا في تمجيد المشاهير السفلة أصحاب المحتوى الفارغ وإجحاف أهل العلم والمبدعين في أوطانهم“.

#قاطعوا_محمد_رمضان العرب قد يختلفون في كل شي (دين او مذهب او حدود وكل شي تقريبا ) ولكنهم يتفقون جميعاً في تمجيد المشاهير السفله اصحاب المحتوى الفارغ واجحاف اهل العلم والمبدعين في اوطانهم . pic.twitter.com/sFgo0AqeRR — Albhar97 (@al_bhar97) February 13, 2020

وتداول مغردون صور محمد رمضان، وكانت من الأعمال الفنية التي شارك فيها، فهاجمه مغرد يدعى إبرا قائلا: ”#قاطعوا_محمد_رمضان، عايز يكون طيار وعايز يكون ممثل ومطرب ومذيع وملاكم ومودل، إيه يا عم ما تهدا شويا ياعم“.

#قاطعوا_محمد_رمضان عايز يكون طيار وعايز يكون ممثل ومطرب ومذيع وملاكم ومودل ايه يا عم ما تهدا شويا ياعم . pic.twitter.com/WLY8XsIquV — ebra l (@ebra_800) February 13, 2020

وأردف المغرد ”ميدو موكا“ قائلا: ”هناك علاقة طردية بين فن محمد رمضان والعبارات البذيئة المكتوبة على التكاتك!! #قاطعوا_محمد_رمضان“.

هناك علاقة طردية بين فن محمد رمضان و العبارات البذيئة المكتوبة على التكاتك !!

#قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/NTW9czPeaC — Mido Mokh (@hamdy_mokh) February 13, 2020

وكان للمغرد الذي يدعى مجد، رأي آخر في موقف محمد رمضان، قائلا إن ”نشره للفيديو هو ما تسبب في هذه الأزمة، وإنها لم تكن لتحدث لولا نشره له وتسببه بأذيته“.

وأضاف: ”نشر محمد رمضان الفيديو بدون إذن من الطيار اللي وعده بعدم نشره، وبدون حساب للعواقب، تسبب بأذى كبير لكابتن الطائرة وصدر حكم بإيقافه مدى الحياة عن الطيران“.

نشر “ محمد رمضان “ الفيديو بدون إذن من الطيار الي وعده بعدم نشره، و بدون حساب للعواقب، تسبب بأذى كبيير لكابتن الطائرة وصدر حكم بإقافه نهائياً (مدى الحياة) عن الطيران و عن إيقاف مساعد الطيار لمدة السنة..

وعشان وش؟ عشان جمهوره يكتب له يا قدع! #قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/gEaPRO8MLB — محد (@Nobody8841) February 13, 2020

وطالب أحدهم بمقاطعة مسلسله الجديد ”البرنس“، الذي يقوم بتصويره حاليا، ويعرض في رمضان المقبل، فكتب مغرد يقول: ”المسلسل في رمضان بتاعه محدش يسمعه ساعتها سعره هيرخص وهو كده رخيص أصلا في المجتمع #قاطعوا_محمد_رمضان“.

المسلسل في رمضان بتاعة محدش يسمعه سعيتها سعره هيرخص وهوه كده رخيص اصلا في المشتمع #قاطعوا_محمد_رمضان pic.twitter.com/sbgfHTGuw0 — m1994 (@nivauS3McNUbBwj) February 13, 2020

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر، حسمت قبل ساعات الجدل الدائر بشأن المناشدات التي أُثيرت على مدار اليومين الماضيين لعودة الطيار المفصول إلى عمله مجددا، فأصدرت بيانا جددت فيه التزامها بما ورد في نتائج التحقيق مع الطيار، الذي اعترف وقتها كقائد للرحلة بصحة الواقعة، ومخالفته قانون الطيران المدني المصري، ما استوجب فصله، وهو قرار لا رجعة فيه.

ومع تزايد الحملة ضده، خرج محمد رمضان ليسخر من الهاشتاغ، وقال عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ”‏‎#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ2 مليار و450 مليون مشاهدة في وقت قياسي ‎#رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر“.

#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز ال٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر ☝????❤️ pic.twitter.com/7LSZKdGW6A — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة، معبرين عن غضبهم من رد فعله، وجاءت التعليقات: ”‏‎هو محدش قالوا إن نسبة views بتكون فيك عادي وأنا أي حد يقدر يزودها بكام ألف.. ربنا يكفيك شر الجعان لما يشبع وينسا أصلوا..‏‎عنده حق عادل إمام يحتقرك“.

وأضاف آخر: ”‏‎راجع نفسك كويس لأن الغرور هو بداية السقوط وزي ما ربنا كتبلك الصعود السريع ده ممكن جدا السقوط يكون بنفس السرعة، ويمكن أسرع كمان، وأعتقد أن إيرادات فيلمك القادم هي اللى هترد عليك“.