شويكار تكشف حقيقة تدهور حالتها الصحية بعد إجرائها جراحة خاطئة (فيديو)

خرجت الفنانة المصرية شويكار، عن صمتها إزاء الجدل الدائر حول تدهور حالتها الصحية على خلفية إجرائها عملية جراحية خاطئة، مؤكدًة أنها لم تتعرض لكسور في جسدها أو إصابتها بجلطة كما أُشيع.

وأضافت شويكار في تصريحات تلفزيونية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc“ الذي يقدمه الإعلامي المصري رامي رضوان عبر قناة dmc، أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات مؤكدًة أنها مصابة بأنفلونزا عادية كحال أي شخص يتعرض لمثل هذه الإصابة في فصل الشتاء.

وأكدت ”شويكار“ أنها تقرأ حاليًا سيناريو مسلسل إذاعي ستشارك فيه خلال الفترة المقبلة عبر موجات الراديو، مؤكدًة أنها لا تستطيع الظهور أمام شاشات التلفزيون.

وعن إمكانية ظهورها في الفترة المقبلة بالتلفزيون، قالت شويكار: ”أتكسف أطلع دلوقتي قصاد الناس بقالي كتير أوي مطلعتش، وكفاية كده لو المسلسل الإذاعي عجبني همشي عليه ويا رب يكون كويس عشان عاوزة أشتغل“، موجًهة الشكر لجمهورها الذي يحرص على الاطمئنان عليها.

يُذكر أن آخر عمل فني قدمته الفنانة المصرية شويكار كان من مسلسلها التلفزيوني ”سر علني“ الذي عُرض عام 2012 وفي حال عودتها من خلال عمل إذاعي سيكون أول عمل لها بعد غياب دام لمدة ثمانٍ أعوام.