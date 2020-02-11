سحب ”دماغ شيطان“ من السينما المصرية بعد عرضه بأسبوعين.. ورانيا يوسف تعلق

قرر المنتج المصري أحمد عبدالباسط سحب فيلمه السينمائي ”دماغ شيطان“، الذي تقوم ببطولته الفنانة رانيا يوسف، من دور العرض السينمائي في مصر، بعد طرحه بأسبوعين فقط.

وأثار قرار منتج الفيلم غضب أبطاله خاصة أنه قرر ذلك بناء على فشل الفيلم في تحقيق إيرادات تعوض تكلفته المادية، إذْ حقق الفيلم إيرادات بلغت 60 ألف جنيه فقط.

من جانبها، أعربت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن غضبها من القرار، الذي أرجأت السبب وراءه إلى الفشل في الدعاية الجيدة للفيلم، موضحة أن الفيلم لم يتم طرحه سوى بـ3 نسخ فقط في 3 سينمات في مصر.

وبينت في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”الفيلم لم يتم تخصيص مبالغ كافية للدعاية له“، لافتة إلى أنها حاولت التواصل مع أحمد عبدالباسط منتج الفيلم لمعرفة سبب طرح الفيلم بـ3 نسخ فقط، ولكن هاتفه مغلق طوال الوقت.

وكشفت الفنانة المصرية، أنها تنتظر عرض فيلم ”صندوق الدنيا“ في السينمات خلال اليومين المقبلين، معلقة: ”الفيلم اتعمل ليه دعاية حلوة وعلى السوشيال ميديا والحقيقة الشركة المنتجة محترمة جدا“.

التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا… بجميع دور العرض 19 فبراير2020 إخراج: عماد البهات فيلم صندوق الدنيا Official Trailer التريلر الرسمي لفيلم صندوق الدنيا بجميع دور العرض 19 فبراير 2020بطوله: خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، أحمد كمال، علاء مرسي، عمرو القاضي.إخراج: عـمـاد البـهـاتانتاج:KEMET Film Productionالتوزيع داخل جمهوريه مصر العربيه:Synergy filmالتوزيع بجميع أنحاء العالم: Nstarالتوزيع الديجيتال:Rotana #فيلم_صندوق_الدنيا #بجميع_دور_العرض_19فبراير تم النشر بواسطة ‏فيلم "صندوق الدنيا"‏ في الجمعة، ٧ فبراير ٢٠٢٠

يُذكر أن فيلم ”صندوق الدنيا“ تقوم ببطولته رانيا يوسف وخالد الصاوي وصلاح عبدالله وباسم سمرة وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي وغيرهم، وتدور أحداثه في منطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي حيث يتم رصد الأحوال المعيشية لبعض الأسر المصرية.