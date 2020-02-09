الطيار ضحية محمد رمضان: ”خرب بيتي“ (فيديو)‎

روى الطيار المصري أشرف أبو اليسر الموقوف عن العمل بسبب الفنان المصري محمد رمضان، تفاصيل الواقعة التي أدت إلى وقفه عن العمل خلال رحلته التي كانت متجهة إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر الماضي لإحياء أولى حفلاته الغنائية هناك.

ووجّه الطيار المصري، اتهامًا للفنان محمد رمضان بالخداع موضحًا أن رحلاته التي يقوم بها يكون ركابها رؤساء وأمراء ووزراء ومشاهير ودائمًا ما يطلبون التقاط صور معنا وهو ما حدث مع الفنان محمد رمضان.

وأكد أشرف أبو اليسر في مداخلة تلفزيونية ببرنامج ”على مسؤوليتي“ الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد موسى أن محمد رمضان طلب صورة للاحتفاظ بها ولكي يشاهدها ابنه ”علي“ مشددًا على أنه اشترط عليه عدم نشر الصورة وأن تكون بشكل شخصي.

وأوضح أنه سمح للفنان المصري بالتقاط صورة دون أن يلمس أي شيء في محركات الطائرة، مبينًا أنه فوجيء بنشر الصورة على أنها مقطع فيديو بأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تُثار البلبلة حول الأمر وهو ما أدى لوقفه عن العمل.

وأردف الطيار المصري أن ما حدث خراب بيوت لافتًا إلى أنه يعرف القواعد تمامًا وبالتالي اشترط على الفنان المصري عدم النشر لأن الطيارة خاصة، لافتًا إلى أنه يعمل طيارًا لمدة 40 عامًا ويعرف ما له وما عليه ومن هنا عندما انتشر المقطع لم يجد مبررًا لموقفه وكيف تسلل محمد رمضان لالتقاط فيديو.

الطيار الموقوف مدى الحياة: «محمد رمضان خرب بيتى ومسألش فيا بعد ماوعدنى باستخدام علاقاته»#صدى_البلد#قناة_صدي_البلد pic.twitter.com/gJUWyk4fXi — صدى البلد (@baladtv) February 8, 2020

ونوّه ”أبو اليسر“ أنه احترم قرار الوزير ولم يبد أي اعتراض لافتًا إلى أن الأمر وقتها تحول إلى رأي عام ووصل إلى قبة البرلمان، لافتًا إلى أن الجمهور لم يعرف شيء وقت إثارة الجدل لأن الطيارة ”برايفت“ وليست خاصة بركاب عاديين.

وأشار إلى أن محمد رمضان لم يستئذنه في نشر الصورة ولو كان قد استأذن لمنعه من التصوير بتاتًا، منوهًا أن ما تسبب له في الضيق أن محمد رمضان لم يسأل فيه ولو حتى بمكالمة هاتفية، في إشارة إلى تكذيبه لمحمد رمضان الذي صرّح بأنه تواصل مع الطيار المصري من أجل تعويضه.

وأكد الطيار المصري أنه حصل على قرار نهائي بالوقف عن العمل مدى الحياة وأي مزاولة لمهنة الطيران ككل، لافتًا إلى أن القرار كان صعبًا عليه للغاية، مردفًا: ”القرار أثرّ علي وعلى أسرتي ولا يوجد لدي أي دخل ومحمد رمضان قال في وسائل الإعلام إنه سيعوضني وأنه رجل صعيدي ولن أقول ما سأفعله“.

وأكد أشرف أبو اليسر أنه ذهب إلى محمد رمضان في مكتبه لمقابلته ولم يستطيع وقابل المحامي الخاص به فقط مبينًا: ”قلت للمحامي عبدالغني شوشة اللي عمله محمد رمضان قفل بيوت وبلغت رمضان خلال رحلة عودتنا من الرياض وقلت له انت قفلت بيوت باللي عملته قالي أنا ليا اتصالاتي ومتقلقش وفات 5 شهور ولا حس ولا خبر ولكن يعيش المعلم وهو بيتعلم“.

على صعيد آخر، كان الطيار المصري أشرف أبو اليسر قد ظهر في مقطع فيديو تم تناقله خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة منذ وقفه عن العمل قبل خمسة أشهر قال فيه إن محمد رمضان دخل عليه أثناء تواجد مساعد الطيار في الحمام وطلب منه التقاط صورة معه ولكن محمد رمضان نشر الصورة دون علمه أو موافقته في فيديو وأغنية.

وأوضح الطيار المصري أن ما فعله رمضان يخالف الأعراف حيث نشر فيديو غير حقيقي ”مُفبرك“ وظهر البعض يدعي أن محمد رمضان هو من كان يقود الطائرة مردفًا أن تصرف رمضان أدى إلى أذية الكثير وأغلق الكثير من البيوت.

وكانت سلطة الطيران المدني المصري قد أصدرت تعليمات بإيقاف قائد الرحلة والطيار المساعد عن الطيران، في تلك الواقعة، وإحالتهما للتحقيق العاجل وذلك لارتكابهما فعلًا ممنوعًا منعًا باتًّا، طبقًا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران.

وتلا ذلك قرارها النهائي بإلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلًا أي أعمال تخص الطيران المدني، سواء إدارية أو فنية، بجانب سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وكان قد أكد محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن شقيقه سيقوم بتعويض الطيار المسؤول عن الطائرة التي قادها الفنان المعروف.

وقال: ”الكابتن قيمة وقامة رجل مدرس طيران محترم ومحترف على أعلى مستوى وأعلى كفاءة وما حدث لا يستدعي كل ما حصل من قلق وكلام غريب، وأنا في المغرب قرأت ما كتب من كلام في الصحف عن وقف الطيار وسحب رخصته مدى الحياة“.

وأضاف: ”لو فعلًا هذا حصل، ولو شعرنا أن الرجل تضرر لو 1% فإن محمد لن يتركه، أكيد محمد سيعوض الطيار، لأن النبي عليه السلام قال (من أفسد شيئاً فعليه إصلاحه)، ومحمد له مواقف إنسانية سابقة معروفة“.