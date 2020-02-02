وفاة مفاجئة للمدون السعودي دحمي الروقي

فارق مدون سعودي شاب يدعى عبدالرحمن الروقي، اليوم الأحد، الحياة بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر على موقع ”تويتر“.

واشتهر الشاب الراحل على ”تويتر“ بلقب ”دحمي الروقي“ الذي جذب آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة.

ونعى رحيّم إلروقي، أخاه الراحل عبدالرحمن بعبارات مؤثرة قال فيها:“بقلوب مؤمنة منكسرة ومنفطرة ولا يعلم فيها إلا الله، توفي، اليوم، أخي وصديقي، وكل شيء أملكه، عبدالرحمن الروقي (دحمي الروقي)“.

ولم يكشف الروقي الأخ تفاصيل أكثر حول سبب وفاة المدون الشاب، واكتفى بالإعلان عن موعد الصلاة على جثمانه، يوم غدٍ الاثنين، بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي.

بقلوب مؤمنه منكسره ومنفطهره ولا يعلم فيها الا الله توفي اليوم اخوي وصديقي وكل شي املكةعبدالرحمن الروقي(دحمي الروقي)والصلاة علية غداً الظهرالراجحي تكفون تكفون تكفون تحت هاذي التغريدة ولا المثبته عنده اذكر ايه حديث اي شي يشفعله والله مالكم الا الاجر تكفون #دحمي_الروقي_في_ذمة_الله — رحيّم إلروقي َ. (@5llpq) February 2, 2020

كما نعى متابعون كثر للروقي، المدون الشاب تحت الوسم ”#دحمي_الروقي_في_ذمة_الله“، والذي تضمن الكثير من عبارات الحزن والرثاء المؤثرة.

وكان ”الروقي“ خلال حياته نشطاً في التغريد عبر ”تويتر“ في موضوعات اجتماعية تمس حياة الناس، وتجد اهتمامًا لافتًا من الكثيرين، ليصل عدد متابعيه حتى وفاته نحو 50 ألف متابع.