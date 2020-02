وفاة مفاجئة للمدون السعودي دحمي الروقي

View this post on Instagram

المدون السعودي الشاب عبدالرحمن الروقي يفارق الحياة بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر في موقع "تويتر". واشتهر الشاب الراحل في تويتر بلقبه "دحمي الروقي" الذي جذب آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة. وكان الروقي في حياته نشطاً في التغريد عبر تويتر في مواضيع اجتماعية تمس حياة الناس، وتجد اهتماماً لافتاً من الكثيرين، ليصل عدد متابعيه عند وفاته لنحو 50 ألف متابع. . #إرم_نيوز #دحمى_الروقي #دحمي_الروقي_في_ذمه_الله #السعودية #تويتر #وفاة #موت #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia