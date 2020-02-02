 وفاة مفاجئة للمدون السعودي دحمي الروقي – إرم نيوز‬‎

وفاة مفاجئة للمدون السعودي دحمي الروقي

وفاة مفاجئة للمدون السعودي دحمي الروقي

المصدر: الرياض- إرم نيوز

فارق مدون سعودي شاب يدعى عبدالرحمن الروقي، اليوم الأحد، الحياة بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر على موقع ”تويتر“.

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المدون السعودي الشاب عبدالرحمن الروقي يفارق الحياة بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر في موقع "تويتر". واشتهر الشاب الراحل في تويتر بلقبه "دحمي الروقي" الذي جذب آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة. وكان الروقي في حياته نشطاً في التغريد عبر تويتر في مواضيع اجتماعية تمس حياة الناس، وتجد اهتماماً لافتاً من الكثيرين، ليصل عدد متابعيه عند وفاته لنحو 50 ألف متابع. . #إرم_نيوز #دحمى_الروقي #دحمي_الروقي_في_ذمه_الله #السعودية #تويتر #وفاة #موت #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia

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واشتهر الشاب الراحل على ”تويتر“ بلقب ”دحمي الروقي“ الذي جذب آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة.

ونعى رحيّم إلروقي، أخاه الراحل عبدالرحمن بعبارات مؤثرة قال فيها:“بقلوب مؤمنة منكسرة ومنفطرة ولا يعلم فيها إلا الله، توفي، اليوم، أخي وصديقي، وكل شيء أملكه، عبدالرحمن الروقي (دحمي الروقي)“.

ولم يكشف الروقي الأخ تفاصيل أكثر حول سبب وفاة المدون الشاب، واكتفى بالإعلان عن موعد الصلاة على جثمانه، يوم غدٍ الاثنين، بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي.

كما نعى متابعون كثر للروقي، المدون الشاب تحت الوسم ”#دحمي_الروقي_في_ذمة_الله“، والذي تضمن الكثير من عبارات الحزن والرثاء المؤثرة.

وكان ”الروقي“ خلال حياته نشطاً في التغريد عبر ”تويتر“ في موضوعات اجتماعية تمس حياة الناس، وتجد اهتمامًا لافتًا من الكثيرين، ليصل عدد متابعيه حتى وفاته نحو 50 ألف متابع.

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