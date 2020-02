نجم هوليوود ”آل باتشينو“ يتعرض لموقف محرج خلال حفل ”بافتا أووردز“ (صور)

تعرض النجم العالمي وعملاق هوليوود آل باتشينو، لموقف محرج حين سقط على السجادة الحمراء خلال فعاليات حفل جوائز ”بافتا أووردز“، بدورته الـ 73 لعام 2020 الجاري.

ونشرت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحة الرسمية لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام عبر موقع تويتر، لقطات من لحظة السقوط المفاجئ للنجم العالمي.

وظهر آل باتشينو وهو ممدد على السجادة الحمراء للحفل الشهير باسم ”بافتا أووردز“، ومحاولة عدد من النجوم الحاضرين مساعدته على النهوض.

يذكر أن قاعة ”ألبيرت“ الملكية، تحتضن فعاليات حفل الجوائز بدورته رقم 73 لعام 2020 الجاري، وقد شهد حفل هذا العام إضافة جائزة جديدة لقائمة الجوائز للمرة الأولى هي جائز أفضل ”كاست“ لفيلم.

وتضم قائمة الجوائز بالحفل، 24 جائزة مختلفة، تشمل جوائز أفضل فيلم، وأفضل ممثل بدور رئيس، ودور مساعد، وأفضل ممثلة بدور رئيس، ودور مساعد.

وكان عملاق هوليوود آل باتشينو حضر حفل توزيع جوائز الـBAFTA، حيث ظهر وقام بالتسجيل مع وسائل الإعلام.

وينافس الممثل المخضرم على جائزة أفضل ممثل مساعد، كذلك ينافس المخرج مارتن سكورسيزي على جائزة أفضل مخرج لنفس الفيلم، وأيضًا ينافس الفيلم على جائزة أفضل تصوير سينمائي، وأفضل أزياء، وأفضل مونتاج، وأفضل مؤثرات بصرية.

وترشح آل باتشينو، لجائزة بافتا هذا العام عن دوره في فيلم ”The Irishman“ للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي تصدر المركز الثاني برصيد 10 ترشيحات.

Al Pacino took a fall on the steps into Royal Albert Hall at the #BAFTAs #EEBAFTAs

Supporting Actor nominee and legend Al Pacino chats to @edibow about @TheIrishmanFilm – and gives a shout-out to fellow nominee and screenwriter of the film Steven Zaillian too ???????? #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/zvk5CU9vJP

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020