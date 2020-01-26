ممثل مغربي يثير الجدل بسبب تركيب صورته على لوحة المسيح

نشر الممثل المغربي ”سعيد باي“ على حسابه في انستغرام ،صورة مركبة تتضمن وجهه على لوحة ”سالفاتور موندي“(مخلص العالم) للرسام ليوناردو دافينتشي،التي تعتبر بورتريه للنبي عيسى عليه السلام ، مما عرض الممثل للكثير من الانتقادات.

وكتب باي تحت الصورة ”اشهد ألا إله إلا الله وان محمدا رسول الله “ ، إلا أن بعض المعلقين انتقدوا الصورة مع ذلك، فكتب احدهم“ لا لم يكن عليك أن تضع وجهك مكان وجه المسيح..حرام تحديد ملامح الأنبياء ..أنت تبحث عن الضجة.. عارعليكم التطاول على الدين“.

واتهم معلق آخر الفنانين بـ“الابتعاد عن الدين كلما تعمقوا في العفن (يقصد الفن)“.

فيما عبر بعض متابعي سعيد باي عن إعجابهم بالعمل الفني ، الذي أنجزه حساب ”سيستجال“ للتصميم وتركيب الصور والفيديوهات على انستغرام.

وسبق لسعيد باي،أن شارك في أزيد من 20 فيلما أجنبيا يتحدث عن المسيح عليه السلام،كفيلم ”لقاء مع الرب“ و فيلم ”موسى“.

لكنه تعرض سنة 2015 مع مجموعة من الفنانين لتهديدات بالقتل من طرف مجهولين، بسبب مشاركته في فيلم ”ابن الرب“.