نانسي عجرم تستأنف نشاطها الفني بحفلين في مصر والسعودية

تستأنف الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد أزمة سقوط قتيل في فيلتها، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.
وأعلنت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم عبر ”إنستغرام“، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء حفلين غنائيين جديدين، في فبراير وأبريل المقبلين.
وذكرت الصفحة، أن الحفل الأول سيقام في مصر، 28 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، في حين سيقام الحفل الثاني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم 2 أبريل.
View this post on Instagram
Our powerful star Nancy Ajram She is stronger more than you think ,will never give up ????????✌️???????????? #TheVoiceKids #NEWHIT #NancyAjram2020 #كلنا_حدك_نانسي __ – #NANCY10 #One3ajarem #NancyAjram #BestIdolNA #TheQueenofhearts #LegendStar #Queenofpopmusic #spreadthenancylove #soproudofnancyajram #InternationalArtist #3ajarem #NancyAjramLovers #NancyAjramClub #NancyAjramFans #نانسي_عجرم #نانسيات #ملكة_القلوب #ملكة_التواضع #فراشة_الغناء_العربي #سفيرة_النوايا_الحسنة #معشوقة_الجماهير #نانسي_عجرم_الرقم_الصعب #نجمة_الاجيال #أميرة_الغناء_العربي #أميرة_المسرح #عجارم
كما تستعد عجرم، لتصوير الحلقة قبل النهائية من برنامج اكتشاف مواهب الأطفال ”ذا فويس كيدز“ 24 فبراير المقبل، والحلقة النهائية في 7 مارس.
يأتي هذا بعد جدل واسع أثير حول إمكانية انسحاب نانسي عجرم من البرنامج، في ظل الأزمة العصيبة التي مرت بها.
وكان جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، قد أكد في وقت سابق على عودة حياة نانسي لطبيعيتها، مشيرا إلى أنها تستعد لطرح أغنية ”سينجل“ نهاية يناير الجاري.