نانسي عجرم تستأنف نشاطها الفني بحفلين في مصر والسعودية

تستأنف الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد أزمة سقوط قتيل في فيلتها، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحبي نانسي عجرم عبر ”إنستغرام“، عن استعداد الفنانة اللبنانية لإحياء حفلين غنائيين جديدين، في فبراير وأبريل المقبلين.

وذكرت الصفحة، أن الحفل الأول سيقام في مصر، 28 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب، في حين سيقام الحفل الثاني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يوم 2 أبريل.

كما تستعد عجرم، لتصوير الحلقة قبل النهائية من برنامج اكتشاف مواهب الأطفال ”ذا فويس كيدز“ 24 فبراير المقبل، والحلقة النهائية في 7 مارس.

يأتي هذا بعد جدل واسع أثير حول إمكانية انسحاب نانسي عجرم من البرنامج، في ظل الأزمة العصيبة التي مرت بها.

وكان جيجي لامارا مدير أعمال نانسي عجرم، قد أكد في وقت سابق على عودة حياة نانسي لطبيعيتها، مشيرا إلى أنها تستعد لطرح أغنية ”سينجل“ نهاية يناير الجاري.