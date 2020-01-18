بعد نقلها للعناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي بعد تعرضها لأزمة صحية ونقلها إلى العناية المركزة صباح اليوم.

وقال زكي في مداخلة هاتفية لبرنامج ”حضرة المواطن“، تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، المذاع على قناة ”الحدث اليوم“، إن الفنانة نادية لطفي تعرضت لوعكة صحية بسيطة نقلت على إثرها للعناية المركزة ومن المتوقع خروجها في أسرع وقت مع تحسن حالتها.

وأوضح زكي أن حالة لطفي الصحية الآن مستقرة وينتظرون قرار الأطباء لعودتها إلى منزلها، نافيا ما تردد حول تدهور صحتها.

وكانت رضا فرغلي مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، قد أعلنت اليوم تدهور الحالة الصحية للفنانة ودخولها للعناية المركزة.

وقالت مديرة أعمال الفنانة في تصريحات صحفية محلية إن نادية لطفي تعاني من درجة حرارة عالية بسبب نزلة شعبية. وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن الفنانة نادية لطفي قد أجرت عملية جراحية قبل أيام وظلت 3 ساعات في العناية المركزة قبل أن تخرج، وحرص أصدقاؤها من نجوم الوسط الفني على زيارتها لطمأنة جمهورها عليها.

على الجانب الآخر، أوضح زكي أنه لا صحة لما أشيع حول تعرض الفنانة رجاء الجداوي لوعكة صحية، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة.