 كيف تفاعل نشطاء مع صورة نانسي عجرم وابنتيها؟ – إرم نيوز‬‎

كيف تفاعل نشطاء مع صورة نانسي عجرم وابنتيها؟

كيف تفاعل نشطاء مع صورة نانسي عجرم وابنتيها؟

المصدر: إرم نيوز

”انتو الدني وبروحنا بنحميكن“، بتلك الكلمات غردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صفحتها بتويتر مرفقة صورة لها ولطفلتيها.

الصورة التي بدت فيها نانسي متعبة وعلامات الإرهاق واضحة على ملامحها، شهدت تعاطفا كبيرا من محبي الفنانة اللبنانية ومن المتابعين الذين أبدوا تضامنهم مع نانسي في القضية التي أثارت الرأي العام وما يدور حولها من اتهامات تلاحق زوجها الطبيب فادي الهاشم المتهم بقتل مواطن سوري.

 

التعاطف لم يقف عند المعجبين في نانسي، بل أبدى فنانون كذلك تضامنهم مع الفنانة اللبنانية، حيث قالت الممثلة ماغي بوغصن في تعليق لها على صورة نانسي: ”الله يخليلك عيلتك الحلوة ويبعد عنكن أي شر“.

 

كما أبدى الملحن المصري محمود الخيامي تعاطفه مع نانسي معلقا على تغريدتها: ”ربنا يهون عليكي أنا عارف وحاسس بالكابوس اللي إنتي عديتي من عليه إنتي وعيلتك بس إن شاء الله ربنا يصلح الأحوال وكل حاجة تمشي على خير ويمر الموضوع ولا كأنه كان من الأساس

 

لكن في المقابل، شن عدد كبير من المتابعين هجوما على نانسي وزوجها، مطالبين بإظهار العدالة وبالقصاص ممن ارتكب جريمة قتل بحق المواطن السوري الذي قالوا بأنه طالب في حقه فأرداه زوج نانسي بأعيرة نارية بمختلف أنحاء جسده.

وقال صاحب حساب هشام: ”للأسف نانسي عجرم.. لا تستحقون أي تضامن. حتى الآن لا نعرف ما هو الحقيقي وما هو المركب في قصتكم. ولكنكم قتلتم رجلا قد يكون بريئا. وأعلنتم (سارق سوري) ليتعاطف معكم العنصريون من لبنان، فربحتم كراهية 24 مليون سوري“.

 

كما عبرت صاحبة حساب ”سموكي“ عن تعاطفها مع عائلة القتيل مرفقة صورة له مع أطفاله، قائلة: ”وهذول الأيتام مين اللي راح يحميهم؟ أبوهم اللي مفروض يحميهم راح الله يرحمه“.

 

فيما ذهب آخرون للمطالبة بإظهار الحقيقة والعدل قبل التكهنات وإطلاق الاتهامات، حيث قال أبو خالد: ”الله بيظهر الحق ولو بعد حين سواء كان لكم أم له“

 

وأثارت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، الكثير من الجدل، خلال الفترة الماضية، خاصة بعد كشف تقرير الطب الشرعي، الذي أظهر أن القتيل تلقى 16 رصاصة من ”مسدس“ زوج نانسي.

 

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