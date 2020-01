نضال الأحمدية تتهم مواطنتها سيرين عبدالنور بالبلطجة

View this post on Instagram

‏هجم احدهم الآن يدعي انه من محكمة المطبوعات وهدد شقيقي في بيته بلا أخلاق ليتسلم تبليغا لي من سيرين عبد النور ولما أجابه شقيقي أن عنوان مكتبي معروف رفع صوته وهدد من جديد! هل لسيرين بلطجية ترسلهم إلى بيوتات الناس كيف ذلك وسيرين تعرف مكتبي أكثر من بيتها؟!" ⁧‫#فساد‬⁩ ⁧‫#فجور‬⁩ ⁧‫#ثورة‬⁩ ⁧‫#يلعنكم‬⁩