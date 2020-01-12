الشهير بطفاش.. من هو علي الغرير ؟ (فيديو)

توفي الفنان البحريني علي الغرير، تاركاً في قلوب محبيه حزناً عميقاً، بعدما ملأها بهجة وسعادة بأدواره الكوميدية التي أداها في مسيرته الفنية والتي كان أبرزها دوره في مسلسل ”طفاش“.

رسم البسمة في وجوهنا ورحل .. الله يرحمه يارب ويغفر له ????. #علي_الغرير pic.twitter.com/j17MFsSO4M — زهـــــراء الــــتـاجــــر????????‍♀️ (@Zahraa_altajer) January 12, 2020

ولد الفنان البحريني في 30 سبتمبر 1968م وتوفي عن عمر ناهز 52 عاماً، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل ”رحلة العجائب“ في العام 1990م.

وداعاً يامن رسم البسمه في كل بيت بحريني ????????#علي_الغرير pic.twitter.com/HHAyYY4cpR — KN (@KhalifaAlNasser) January 12, 2020

ويعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، وعرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب أدواره الأخرى.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمها للدراما كانت ”جديمك نديمك“ في العام 2019، ومسلسل ”بطران عايش يومه“، وتعد مسلسلات ”طماشة“ و“سوالف طفاش“ من أهم الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور خلال مسيرته الفنية.

#علي_الغرير

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنة pic.twitter.com/T1XrtreDqf — عبدالله العبدالرحيم (@abdullah_aziz95) January 12, 2020

وشارك الراحل علي الغرير في أكثر من 50 مسلسلاً بحرينياً وخليجياً خلال مسيرة فنية حافلة امتدت قرابة 30 عامًا، سعد فيها الكبار والصغار بأدواره التي كانت تناسب كل أفراد العائلة.

وقدم الفنان الغرير عدداً من الأفلام السينمائية في البحرين وخارجها كان أبرزها ”سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا“ في العام 2016، و ”طفاش والأربعين حرامي“ في 2017، وآخرها ”طربال رايح جاي“ في العام 2018.