 الشهير بطفاش.. من هو علي الغرير ؟ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشهير بطفاش.. من هو علي الغرير ؟ (فيديو)

الشهير بطفاش.. من هو علي الغرير ؟ (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

توفي الفنان البحريني علي الغرير، تاركاً في قلوب محبيه حزناً عميقاً، بعدما ملأها بهجة وسعادة بأدواره الكوميدية التي أداها في مسيرته الفنية والتي كان أبرزها دوره في مسلسل ”طفاش“.

ولد الفنان البحريني في 30 سبتمبر 1968م وتوفي عن عمر ناهز 52 عاماً، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل ”رحلة العجائب“ في العام 1990م.

 ويعد من أبرز الفنانين في البحرين وفي منطقة الخليج العربي، وعرفه الجمهور الخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب أدواره الأخرى.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي قدمها للدراما كانت ”جديمك نديمك“ في العام 2019، ومسلسل ”بطران عايش يومه“، وتعد مسلسلات ”طماشة“ و“سوالف طفاش“ من أهم الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور خلال مسيرته الفنية.

وشارك الراحل علي الغرير في أكثر من 50 مسلسلاً بحرينياً وخليجياً خلال مسيرة فنية حافلة امتدت قرابة 30 عامًا، سعد فيها الكبار والصغار بأدواره التي كانت تناسب كل أفراد العائلة.

وقدم الفنان الغرير عدداً من الأفلام السينمائية في البحرين وخارجها كان أبرزها ”سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا“ في العام 2016، و ”طفاش والأربعين حرامي“ في 2017، وآخرها ”طربال رايح جاي“ في العام 2018.

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